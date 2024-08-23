跟團飛出國「整趟苦忍哭鬧聲」　她喊別帶嬰兒去！兩派戰翻

▲許多爸媽會帶孩子出國玩。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

面對小朋友哭鬧，有些人會試著體諒，也有些人實在難以忍受。近日就有網友發文表示，她和男友跟團飛出國，結果整團有三分之一是小孩，且還包含嬰兒，所以不論去哪，都要忍受嬰兒哭鬧，讓她很困擾。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

女網友在Dcard上，以「拜託不要帶嬰兒出國」為標題發文，提到她前陣子與男友跟團飛出國，但這趟旅程讓她感到相當困擾。他們之所以選擇跟團出遊，是因為兩人都未曾去過該國，然而，該團卻有三分之一是小孩，且其中還包含嬰兒。

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原PO表示，從上飛機開始，就如同陷入了一場惡夢，嬰兒整天不停哭鬧和尖叫，且之後在車上或餐廳，也都讓其他人無法好好吃飯或睡覺，必須忍受這兩位嬰兒的哭鬧，影響到其他人真的很不OK。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「自由行在飛機上也很吵啊，應該是不要為了免費機票帶小小孩出門，確定孩子好控制再帶出去」、「要台灣人學習什麼叫公德心、不影響別人、不給別人帶來麻煩可能真的很困難」、「不懂帶小小孩去的人到底在想什麼，自己痛苦、別人痛苦，小小孩也痛苦」、「怎麼可能跟只想到自己爽的人講道理」。

也有網友則表示，「那也沒辦法，他也沒有違反規定，就像出去玩，隔壁房間吵整晚，我也沒辦法限制他什麼」、「只能說旅行社跟航空公司都沒有拒絕嬰兒，這本來就是要自行評估的風險之一，下次自備耳塞啦」、「寶寶到底要幾歲才能帶他出門？童年回憶只有一次，去哪裡都只能安靜乖乖坐著，好可憐」。

事後原PO也更新貼文補充，無論是跟團還是自由行，都需要坐飛機，看到留言串中，有人幫解釋「小孩不受控」，但是大人不會教小孩，其他人就應該要被影響嗎？