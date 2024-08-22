植髮完就搭機「頭頂瘋狂出血」　27歲男拒絕下機大鬧被捕畫面曝

▲流血男拒絕下機被捕。（合成圖／翻攝自Miami-Dade Corrrections & Rehabilitation與TikTok）

記者李振慧／綜合報導

美國一名男子植髮完搭機，在機上時頭皮開始出血引起空服人員注意，要求他更換頭上染血紗布，然而他卻表示自己沒有帶替換紗布，空服人員擔心血液汙染要求他下機被拒絕，因此發生衝突，最後警方不得不介入、將他逮捕。

事件19日晚間發生在佛州邁阿密機場，27歲男子毆亨尼奧(Eugenio Ernesto Hernandez-Garnier)與32歲妻子洛約拉(Yusleydis Blanca Loyola)搭乘美國航空班機時，被空服人員發現頭上繃帶脫落、正在大量出血。

空服人員要求毆亨尼奧更換繃帶並且清潔傷口，但是他無法配合，空服人員最後只好要求他下機，然而他也拒絕，甚至聲稱「如果我們不能搭機，其他人也不行」，最後被警方強制帶下飛機。

洛約拉拍攝影片並分享在TikTok上，可看到2人被警察帶走時，其他乘客爆出鼓掌聲，她則強調丈夫頭上的血是因為剛做完手術，而且已經乾了，她自己也做了隆胸手術。

美國航空事後證實，事件導致班機延誤，隔天早上才飛往拉斯維加斯。涉案夫妻被警方帶走後先前往醫院檢查傷勢，後來關押在當地監獄中，面臨非法侵入與暴力拒捕等罪。