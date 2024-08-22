又有店員鬧！徒手抓超商蛋糕裝盒「誰愛吃誰吃」全炸鍋

▲超商店員徒手把蛋糕抓回盒子。（圖／翻攝自Dcard）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多店家都會請年輕人當工讀生，但總有屁孩惡搞，甚至自己錄影片上傳社群，上月中就有飲料店「口水加料妹」掀起風波，令不少台人直嘆店員素質堪憂。就有網友看到一段影片，某超商員工拆封冷藏區蛋糕，徒手把玩後再放回去。拍攝者還在影片中打字「誰愛吃誰吃超好笑」，讓全場都傻眼。對此，業者表示，商品到店時因賣相不佳為應報廢品，並未上架販售。此兼職人員行為嚴重失當、已立即解雇並將提告，同步追究加盟店管理責任。

有網友在Dcard貼出一段影片「超商店員可以這樣玩蛋糕的嗎？」從影片中可見，貨物籃裡有4-5個商品，卻有一塊蛋糕被裸放在裡面，旁邊則有一名沒有穿制服的黑衣女在玩弄商品盒，並徒手把蛋糕拿起來、放回盒子。

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過程中，拍攝者和黑衣女不斷大爆笑，錄限動的女子還一度笑喊，「啊你忘記放叉子喔！」「啊我可以偷吃一口嗎？」最後，黑衣女做出將蛋糕放回架上的動作，但影片在放下前就結束了，到底是否有苦主買到該塊蛋糕不得而知。

影片中還可以看到，拍攝者在上面打字「誰愛吃誰吃超好笑」。令原PO傻眼直呼，「蛋糕拿出來玩又放回架上賣？」其他人也看呆，「好噁！不知道有沒有銷毀」、「為什麼會有人這麼蠢？做這種事還要po上網」、「笑點在哪」、「警察：現在的人也太好抓了吧，還會自己把證據放在網路上」、「建議可以直接投訴，這樣誰敢吃^_^，而且這個是新品。」

有網友則在留言處貼出截圖，是黑衣女之後又轉貼限動，「以後看到很醜的不要買，我真的不是故意的，我相信做大夜沒掉過。」似乎是要上架產品時，蛋糕不知為何掉出來。另外，還有人轉貼一則Threads貼文，疑似店員有私訊轉貼影片的人，「蛋糕那個我有買下來，沒有放回去，麻煩幫我刪掉」、「拍完影片就買下來了」，但不確定到底是不是黑衣女。

▲店員稱有把蛋糕買下來。（圖／翻攝自Dcard）

不過，就有前店員表示，「也遇過食物從盒子掉出來的，但我們都不會拿起來玩，真的難以理解這些人上班都在幹嘛…就算是打工也應該要用心去做才對啊！可以玩樂但真的不是這樣搞事欸！」還有人不相信，「老實說…不太相信，除非有購買證明？」「買下來，證據呢？」「真的還假的，還是看到出事才想滅火？不是故意要針對跟質疑，但會做出這種行為的人說話可信度或許要打個問號。」

事後，業者表示，商品到店時因賣相不佳為應報廢品，並未上架販售。而該名兼職人員行為嚴重失當、已立即解雇並將提告，同步追究加盟店管理責任。