應徵基層職位「卻要面試3次」她喊浪費時間！過來人曝經驗：會先問

▲有些公司不會只面試一次就錄取求職者。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些公司會採取多輪面試的方式，以找到最合適的求職者。不過近日則有網友納悶，為什麼她應徵的明明是基層職位，卻要面試三次？貼文曝光後，引發討論，其中不少網友都坦言，若得知要面試好幾次，就不會想繼續爭取這份工作了。

有網友在Dcard上，以「為什麼很多公司都要面試三次」為標題發文，提到她近日到某家公司面試，雖然應徵的是基層職位，但卻得知要面試3次，前後還是不同職階的主管。

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對此，原PO直言，因為她還在上班，所以若要為了一家公司請3次假，實在覺得很浪費時間，且就算真的去面試3次，也未必穩上。因此她就好奇，為什麼面試不能一次就好？

貼文曝光後，多數網友都表示，「需要儀式感來展現制度跟規模，但裡子就不好說了。第二面以上的如果距離遠，我都直接問能不能視訊，不能我也不要了」、「不要去，表示他們公司工作效率低，基層職位還要花費這麼多人力成本時間審核，而且也浪費求職者的時間」、「我現在一面都會先問，一共需要面試幾次？太多的我就不會繼續面了」。

也有網友回應，「重點是不是台灣前幾大企業？如果是的話，很正常，本來就要好好尋找人才；如果是中小企業，有可能有他們的疑慮，畢竟裡面員工也不少；如果是小企業，就算了」、「因為有數據證實請不同的主管／單位面試求職者3、4次最能找到適合企業／該職位的人才，可以避免招募到錯的人而增加後續的成本」。