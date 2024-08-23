　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

應徵基層職位「卻要面試3次」她喊浪費時間！過來人曝經驗：會先問

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲有些公司不會只面試一次就錄取求職者。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些公司會採取多輪面試的方式，以找到最合適的求職者。不過近日則有網友納悶，為什麼她應徵的明明是基層職位，卻要面試三次？貼文曝光後，引發討論，其中不少網友都坦言，若得知要面試好幾次，就不會想繼續爭取這份工作了。

有網友在Dcard上，以「為什麼很多公司都要面試三次」為標題發文，提到她近日到某家公司面試，雖然應徵的是基層職位，但卻得知要面試3次，前後還是不同職階的主管。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO直言，因為她還在上班，所以若要為了一家公司請3次假，實在覺得很浪費時間，且就算真的去面試3次，也未必穩上。因此她就好奇，為什麼面試不能一次就好？

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

貼文曝光後，多數網友都表示，「需要儀式感來展現制度跟規模，但裡子就不好說了。第二面以上的如果距離遠，我都直接問能不能視訊，不能我也不要了」、「不要去，表示他們公司工作效率低，基層職位還要花費這麼多人力成本時間審核，而且也浪費求職者的時間」、「我現在一面都會先問，一共需要面試幾次？太多的我就不會繼續面了」。

也有網友回應，「重點是不是台灣前幾大企業？如果是的話，很正常，本來就要好好尋找人才；如果是中小企業，有可能有他們的疑慮，畢竟裡面員工也不少；如果是小企業，就算了」、「因為有數據證實請不同的主管／單位面試求職者3、4次最能找到適合企業／該職位的人才，可以避免招募到錯的人而增加後續的成本」。

ET快訊
曾博恩拒繳娛樂稅！辯脫口秀是演講　抗罰186萬吞敗
演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」　狗仔公開給解答
快訊／雷雨狂轟！松山機場暫停地面作業　航班延誤
4所大學遭懲處　教育部：扣招生名額
快訊／一次走4個！　洗菜宣布離隊
快訊／國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇
「金龍拉麵」斷尾畫面曝！　眼睛流淚了
賈永婕入主台北101董座　業界推測「1件事」是關鍵
價值破12億！「2492克拉巨鑽」波札那出土　史上第2大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

簡文彬「全程微笑」談墜樓鋼琴家　網炸鍋：不寒而慄

iPhone鍵盤找不到「÷」？其實藏在日文鍵盤裡　網曝1招更快打出來

快訊／雷雨狂轟「松山機場暫停地面作業」　航班延誤

快訊／國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

佛光、真理、大葉也短報缺額　教育部懲處文大等4校：扣招生名額

台南70年老店雙全紅茶貼公告「放假」嚇壞粉絲　真相曝光

客艙組員養成日記！星宇航空真實揭露　紮實訓練看不到的飛安細節

「日月潭惡霸」差2公分沒上鉤！他喊真的會進化　再嘗試抓到魚虎了

搶到《吉伊卡哇》悠遊卡　收貨「變鋁箔包」！客服1句遭網轟詐騙

快訊／5縣市大雨特報！下到入夜

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

新光金1股換0.6022台新金　更名「台新新光金控」

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

簡文彬「全程微笑」談墜樓鋼琴家　網炸鍋：不寒而慄

iPhone鍵盤找不到「÷」？其實藏在日文鍵盤裡　網曝1招更快打出來

快訊／雷雨狂轟「松山機場暫停地面作業」　航班延誤

快訊／國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

佛光、真理、大葉也短報缺額　教育部懲處文大等4校：扣招生名額

台南70年老店雙全紅茶貼公告「放假」嚇壞粉絲　真相曝光

客艙組員養成日記！星宇航空真實揭露　紮實訓練看不到的飛安細節

「日月潭惡霸」差2公分沒上鉤！他喊真的會進化　再嘗試抓到魚虎了

搶到《吉伊卡哇》悠遊卡　收貨「變鋁箔包」！客服1句遭網轟詐騙

快訊／5縣市大雨特報！下到入夜

《角頭－大橋頭》上映8天破億！　王陽明甩「炎上風波」街頭掃街謝票

雲林新增6處科技執法！10／1正式取締　地點一次看

凌晨遭夫「毛巾沾乙醚」摀臉掐脖！她狂掙扎險死　婆婆聞聲急報案

簡文彬「全程微笑」談墜樓鋼琴家　網炸鍋：不寒而慄

南韓牙醫診所爆炸！79歲翁不滿「假牙裝不好」　引燃丁烷洩憤

花蓮殯葬服務業查核評鑑　30家通過初評...19家未通過

iPhone鍵盤找不到「÷」？其實藏在日文鍵盤裡　網曝1招更快打出來

周天成4強賽再碰奈良岡功大　他巴黎奧運讓日本一哥打到丟拍

三重「鼎藏豐碩」擁雙捷、銀河灣計畫優勢　再享新大直水岸綠活

台南安南區五塊寮逢雨必淹　陳亭妃要求一個月完成舊部落排水改善

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

快訊／5縣市大雨特報！下到入夜

雨越來越大「半個台灣濕答答」　下周雨彈掃全台

東京地鐵淹水才懂北捷麻煩設計！日網紅：很用心

LINE都釘選誰？一排默契秒回「1群組」笑了

藏壽司合作吉伊卡哇！大票「求代吃」超狂

火辣闆娘「保時捷貼棉棉」道歉了　自導自演原因曝

幫人獲雞爪凍配方　還清「大家樂千萬債」成台中名產

在國外如何辨識台灣人？　網友解答「3物品」立刻認出：不會錯

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

男網戀沒見過女友　拜託外送員拿餐「看長相打分數」

日人不會購票！台灣人暖幫忙「1能力」超強

「LINE群組說到2字」下秒收私訊：只有主管才能說

更多熱門

相關新聞

妹子自爆和男友「在家都全裸」！一票+1喊爽

妹子自爆和男友「在家都全裸」！一票+1喊爽

有一位女網友分享了她在家裡的生活習慣，因為沒有外人在場，她和伴侶可以完全放鬆，所以她習慣在家裡全裸。她還提到，她的多任男友都能接受這樣的生活方式。這篇貼文引發了熱烈討論，許多網友留言表示，他們和伴侶在家時也有裸體習慣。

超商店員「徒手抓蛋糕」裝盒　全炸鍋

超商店員「徒手抓蛋糕」裝盒　全炸鍋

全身黑白色系　女穿1服飾秒遭面試官打槍

全身黑白色系　女穿1服飾秒遭面試官打槍

男友手機跳出發票通知　她心碎「小三變新娘」

男友手機跳出發票通知　她心碎「小三變新娘」

不是高富帥！她喊「男生有1特質」不缺女友

不是高富帥！她喊「男生有1特質」不缺女友

關鍵字：

面試Dcard

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

NIKE無預警7折快閃促銷！

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面