妹子自爆和男友「在家都全裸」！一票+1喊爽：像進擊的巨人

▲女網友透露自己在家都習慣全裸，好奇是否有人也是全裸在家。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

有一位女網友分享了她在家裡的生活習慣，因為沒有外人在場，她和伴侶可以完全放鬆，所以她習慣在家裡全裸。她還提到，她的多任男友都能接受這樣的生活方式。這篇貼文引發了熱烈討論，許多網友留言表示，他們和伴侶在家時也有裸體習慣。

該名女網友在Dcard以「關於在家全裸」為題發文，表示她習慣在家裡全裸，因為她不喜歡穿著已經穿過的衣服上床睡覺，但又不想每天換兩三套衣服，增加洗衣的負擔。原PO透露過去歷任男友都能接受這樣的生活習慣，甚至也學她全裸在家走動，兩人還會洗鴛鴦浴，性生活依然感受到激情。

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原PO最近發現，有時候需要坐在地上時，私密部位暴露在外似乎不太安全，因此現在開始會穿上內褲了。她也好奇，是否還有其他人也選擇全裸的生活方式？

貼文一出，不少同道中人紛紛留言+1，「+1，全裸才舒服，偶爾會穿內褲」、「我在家也全裸，真的比較自在放鬆，老婆、小孩都習慣了」、「一回到家兩個人就都是脫光光的」、「我去男友家，只要洗完澡我都是光著的」、「我也是，我是原生家庭就這樣了。跟我先生在一起結婚後也是，進階到兩人連內褲都沒有，像兩個進擊的巨人」；但也有人認為會保留部分美感，「我們只會不穿外褲，上衣、內褲穿著，總覺得一直看裸體少了一點美感」。

然而，部分網友則難以想像這種生活方式，還提醒要小心走光，「窗簾記得要拉，我的鄰居也是全裸在家然後都不拉窗簾，每次看到都會被嚇到」、「這樣看到不會覺得很怪嗎？」「不知道不穿到底是甚麼感覺？」還有人則是在女友面前則會包緊緊，「自住只有內褲在身，與女友同居就累了，全身包緊緊」。



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