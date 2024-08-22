獨／台中6歲童遭虐！捏脖折手壓地　施暴「地下園長」竟是志工

記者許權毅／台中報導

台中市海線一所附屬於基金會的國小前先修補習班爆出虐童案，1名年僅6歲男童只因太慢進教室，遭「園長」捏脖壓制在地，而且還反折手部，導致該童疼痛大哭。家長在案發後發覺孩子不對勁，衝去學校調監視器，才得知動手的「園長」不僅涉嫌不當管教，而且根本只是一名志工。由於該機構由基金會設立，但卻收費開班授課，該場所到底是補習班或是暑期營，教育局一問三不知，至於是否合法，教育局回應還要進一步釐清。

▲台中市海線某教育機構傳出志工（藍衣者）介入小學先修補習班管理，對6歲童不當管教、掐脖，造成孩子至今會呼吸不順。（圖／記者許權毅翻攝）



該童家長接受《ETtoday新聞雲》專訪還原事發經過，該校是基金會附設的國小先修補習班，本月13日孩子去上小一先修班，回家後起身時需要特別出力，且脖子疼痛、呼吸不順。追問才得知孩子在學校遭「園長」捏脖，原因是上課時間還未進教室。孩子的雙胞胎哥哥也指證，「當下看到弟弟想去救他，但是我不敢。」經驗傷，頸部大動脈處有挫傷。

▲該童家長前往調閱監視器，發現孩子遭虐，立即帶著孩子驗傷。（圖／記者許權毅攝）



▲該童家長前往調閱監視器，發現孩子遭虐，要求相關局處深入追查真相。（圖／記者許權毅攝）

家長前往調閱監視器，卻越看越生氣，因為監視器拍下，該名園長（其實只是志工）掐捏脖子後，竟將男童壓制在地2次，用力控制，待孩子起身後，又反折手部，如同壓制壞人，最後還把孩子帶到樓梯口，強拉耳朵，要求孩子罰站1小時。

家長邊看邊哭地說，不懂該名被孩子、老師們稱呼為「園長」的人到底是誰？為何從頭到尾不知道這號人物，卻可以對待孩子如此殘忍，要如此蹂躪孩子，且不是教師，卻還能莫名來管理孩子們。

▲傳出虐童事件的機構回應，已經要求該名吳姓志工不可再進入機構內。（圖／記者許權毅攝）



該機構蘇姓主任說，孩子屬於比較好動的孩子，當天與家長一同觀看監視器，也感覺到很難過，不明白為何有這件事。事件發生當下，其他老師是在教室內上課，才沒有出來關心此情，孩子被罰站後，有請他回到班上，但孩子不肯回班。

蘇姓主任解釋，該名吳姓志工曾在其他地區幼兒園擔任過園長，現在已經退休，以志工身分來提供服務協助約2周，所以其他孩子、老師用「園長」來尊稱他。

校方說，事件發生後，就禁止該名吳姓志工到機構內，要求他配合警方、教育局等單位調查，相關監視器也都已經提供，希望釐清，校方也希望找出真相。

由於該機構附屬於宗教基金會，教育局和社會局仍在釐清將由哪個單位介入調查。