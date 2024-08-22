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第三屆西螺七崁路跑10月登場　融合武術與運動！蔡雅安挑戰二連霸

▲「武術生活是傳承、生活武術是創新」，結合西螺七崁在地武術文化活動，推廣運動、推動觀光「2024西螺七崁路跑-跑趣三崁GOGOGO」活動將於10月6日開跑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「武術生活是傳承、生活武術是創新」，結合西螺七崁在地武術文化活動，推廣運動、推動觀光「2024西螺七崁路跑-跑趣三崁GOGOGO」活動將於10月6日開跑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024西螺七崁路跑活動將於10月6日登場，結合西螺七崁在地武術文化活動，推廣運動、推動觀光以「跑趣三崁GOGOGO」為主題，提倡「武術生活是傳承、生活武術是創新」，邀請全國跑友齊聚雲林，體驗雲林在地文化、盡覽雲林美景。

為延續武術文化，雲林縣政府跟西螺七崁武術文化基金會舉辦西螺七崁路跑活動，今年邁入第三屆。縣長張麗善表示，雲林縣向來重視體育發展，更關心縣民身心健康，舉辦許多體育相關活動，鼓勵大家走到戶外運動、增進人際關係亦延續武術文化，此次路跑起點為西螺森活武樹公園，希望讓全國民眾藉由路跑運動認識西螺七崁。

西螺七崁武術文教基金會丁振源董事長表示，跑趣三崁GOGOGO，包括二崙犁份莊、田尾、湳仔三部落。分為三種組別，有親子可一起參加的4k休閒組、自我挑戰的9K挑戰組、專業的21K 半馬組，三個組別總計共2400個名額。
 
雲林縣議員李明哲指出，西螺大橋是雲林的門面，今年西螺七崁路跑活動，規劃包含西螺大橋、周邊景點。完賽禮有在地生產的運動毛巾、環保提袋、完賽獎牌、西螺名產醬油禮盒、還有全國獨一無二的三崁龍珠「犀牛望月」造型。為鼓勵運動此次活動不收任何報名費用，跑友們千萬不要錯過。

今年邀請雲林在地菁英跑者蔡雅安擔任代言人，並且要挑戰21K半馬組二連霸，來自雲林虎尾的蔡雅安是台灣女子馬拉松歷代百傑第28名，也是雲林縣田徑馬拉松代表隊成員，期待由她帶領大家一同享受路跑的樂趣。代言人蔡雅安今（22）日受邀出席記者會，歡迎大家10月6號來到西螺參加七崁路跑賽，記得明天中午12點開放報名喔。

▲「武術生活是傳承、生活武術是創新」，結合西螺七崁在地武術文化活動，推廣運動、推動觀光「2024西螺七崁路跑-跑趣三崁GOGOGO」活動將於10月6日開跑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2024西螺七崁路跑-跑趣三崁GOGOGO」活動完賽禮，為全國獨一無二的三崁「犀牛望月」造型龍珠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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