將吸引50萬人！國慶焰火維安全方位佈署　雲林縣警察局嚴陣以待

▲雲林縣警察局為確保即將到來的國慶慶典得以在安全、有序的環境中圓滿舉行，積極規劃佈局，今日前往現場會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024國慶焰火」首度在雲林施放，預定施放地點為虎尾高鐵特定區，預期璀燦焰火活動將吸引30至50萬人潮觀賞，雲林縣警察局為確保即將到來的國慶慶典得以在安全、有序的環境中圓滿舉行，積極精密規劃，今（21）日前往現場會勘。

國慶煙火人潮考驗治安、交安上的應變能力，雲林警察局為做好萬全準備，8月份戶外主管會報特別規劃前往焰火施放地點會勘，讓幹部同仁熟稔各責任分區任務特性及工作重點，對場地各項安全細節，進行了全方位評估與妥善安排，期以圓滿完成國慶焰火維安任務。

雲林警察局表示，透過戶外會勘活動，讓全體執勤同仁能更迅速瞭解任務重點，也能更有效率規劃勤務。警方也呼籲民眾在參與活動期間，遵守相關治安、交通規範，積極配合現場人員指揮，共同維護活動秩序與安全。未來，雲林縣警察局將持續秉持「以民為本、安全至上」的理念，為各類大型活動的成功舉辦提供堅實保障。

▲雲林縣警察局為確保即將到來的國慶慶典得以在安全、有序的環境中圓滿舉行，積極規劃佈局，今日前往現場會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）