快訊／彰化爆光電貪污！搜索帶回45人扣727萬　鄉長等7人遭聲押

記者游瓊華、蔡佩旻、唐詠絮／連線報導

彰化縣竹塘鄉爆發光電工程弊案，檢調廉昨（20）日兵分多路，動員214人次突襲搜索彰化縣竹塘鄉公所及鄉民代表會，把人還在醫院健康檢查的鄉長蔡碩任帶回偵訊，另外被帶回的還有代表會主席林淑女以及雲林縣二崙鄉長鍾東榮、代表會主席楊世彬等45人，並查扣現金727萬元。訊後彰化縣檢察官認為鍾東榮等7人罪嫌重大，向法官聲押禁見；蔡碩任訊後以120萬元交保候傳。

▲彰化竹塘驚傳光電弊案，檢方將人還在醫院健檢的鄉長蔡碩任帶回偵訊。（圖／記者游瓊華翻攝）



▲竹塘鄉鄉長蔡碩任在醫院健康檢查到一半就被檢調帶走。（圖／翻攝蔡碩任臉書、記者唐詠絮翻攝）



最高檢察署日前啟動「靖平專案」，彰化地檢署肅貪專組檢察官陳鼎文於昨（20）日上午指揮法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處及法務部廉政署中部地區調查組，偵辦彰化縣竹塘鄉長蔡碩任及代表會主席林淑女、雲林縣二崙鄉長鍾東榮、代表會主席楊世彬等人涉嫌綠能貪瀆不法案件。

▲檢警查扣現金新台幣727萬餘元。（圖／記者唐詠絮翻攝）



台灣近年來大興綠電，竹塘鄉公所在前年辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，近日疑遭檢舉工程涉嫌投標弊案。

▲檢調帶回大批證物。（圖／記者唐詠絮翻攝）



昨天就有消息傳出，蔡碩任在醫院進行健康檢查，檢查還沒做完，就被檢方帶走，引起地方議論。檢方今天也證實，昨專案小組動員214人同步執行搜索48處、查扣現金新台幣727萬餘元，並通知涉案被告及證人共45人到案說明，經15位檢察官訊問41人後，認被告鍾東榮等7人犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見，蔡碩任等諭知具保10萬元至120萬元不等之金額。