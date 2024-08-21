　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／彰化爆光電貪污！搜索帶回45人扣727萬　鄉長等7人遭聲押

記者游瓊華、蔡佩旻、唐詠絮／連線報導

彰化縣竹塘鄉爆發光電工程弊案，檢調廉昨（20）日兵分多路，動員214人次突襲搜索彰化縣竹塘鄉公所及鄉民代表會，把人還在醫院健康檢查的鄉長蔡碩任帶回偵訊，另外被帶回的還有代表會主席林淑女以及雲林縣二崙鄉長鍾東榮、代表會主席楊世彬等45人，並查扣現金727萬元。訊後彰化縣檢察官認為鍾東榮等7人罪嫌重大，向法官聲押禁見；蔡碩任訊後以120萬元交保候傳。

▲彰化竹塘驚傳光電弊案，鄉長在醫院檢查還沒完就被帶回偵訊。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲彰化竹塘驚傳光電弊案，檢方將人還在醫院健檢的鄉長蔡碩任帶回偵訊。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼竹塘鄉鄉長蔡碩任 。（圖／翻攝蔡碩任臉書、記者唐詠絮翻攝）

▲竹塘鄉鄉長蔡碩任在醫院健康檢查到一半就被檢調帶走。（圖／翻攝蔡碩任臉書、記者唐詠絮翻攝）

最高檢察署日前啟動「靖平專案」，彰化地檢署肅貪專組檢察官陳鼎文於昨（20）日上午指揮法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處及法務部廉政署中部地區調查組，偵辦彰化縣竹塘鄉長蔡碩任及代表會主席林淑女、雲林縣二崙鄉長鍾東榮、代表會主席楊世彬等人涉嫌綠能貪瀆不法案件。

▲▼彰化光電貪污案 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲檢警查扣現金新台幣727萬餘元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台灣近年來大興綠電，竹塘鄉公所在前年辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，近日疑遭檢舉工程涉嫌投標弊案。

▲▼彰化光電貪污案 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲檢調帶回大批證物。（圖／記者唐詠絮翻攝）

昨天就有消息傳出，蔡碩任在醫院進行健康檢查，檢查還沒做完，就被檢方帶走，引起地方議論。檢方今天也證實，昨專案小組動員214人同步執行搜索48處、查扣現金新台幣727萬餘元，並通知涉案被告及證人共45人到案說明，經15位檢察官訊問41人後，認被告鍾東榮等7人犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見，蔡碩任等諭知具保10萬元至120萬元不等之金額。

▲▼彰化光電貪污案 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

ET快訊
快訊／光電貪污案　鄉長3人羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

快訊／彰化光電貪污案　鄉長、鄉代會主席及白手套3人羈押禁見

彰檢廉調查緝綠能掃黑　赫見鄉長保險櫃貼「招財進寶」拒說密碼

鋼琴家直播後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

鋼琴家最後直播…他酸「笑你不敢」被網轟　急忙關臉書

增科偵新法爆「違憲疑慮」　法學界將研討再次修法

金門機場火災警報大響鐵門全降下　數百乘客受困30分鐘全嚇傻

進口五金藏毒獲不起訴脫身　貨運業者拖欠罰鍰190萬裝窮被管收

嘉義午後大雨...50歲男受困沙洲！勇消馳援搶救　驚險畫面曝光

喪屍煙彈入侵！納三級毒品後全台首例　警搗分裝場逮6人

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

八軍團戰術輪車自撞路樹！內部畫面流出打臉　天兵低頭摸整路

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

快訊／彰化光電貪污案　鄉長、鄉代會主席及白手套3人羈押禁見

彰檢廉調查緝綠能掃黑　赫見鄉長保險櫃貼「招財進寶」拒說密碼

鋼琴家直播後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

鋼琴家最後直播…他酸「笑你不敢」被網轟　急忙關臉書

增科偵新法爆「違憲疑慮」　法學界將研討再次修法

金門機場火災警報大響鐵門全降下　數百乘客受困30分鐘全嚇傻

進口五金藏毒獲不起訴脫身　貨運業者拖欠罰鍰190萬裝窮被管收

嘉義午後大雨...50歲男受困沙洲！勇消馳援搶救　驚險畫面曝光

喪屍煙彈入侵！納三級毒品後全台首例　警搗分裝場逮6人

快訊／珊珊今晨生成恐變中颱　雨最多時間曝

台詞惹哭網友！韓劇《媽媽朋友的兒子》：為什麼我總是要當你的驕傲 ？

老闆娘遭榨汁機「過肩摔」！升空360度翻轉砸地　外套絞入險扭斷手

史上最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」　網一片和諧：請慢過

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

髮量少已成全民煩惱！「6個方法」改善落髮問題

林宜瑾涉詐助理費！南檢深夜訊問「5人交保、12人請回」

100萬元的球鞋長這樣！TASAKI x ASICS讓珍珠更潮　柯佳嬿愛《鏈鋸人》項鍊

國蛋演出遭襲臀喊告！兇手被揪出曾參加《大嘻哈》　主辦方證實了

從不吃餅乾！高加索見漂亮姊姊　「大嘴張開狂討食」阿母旁觀傻眼

社會熱門新聞

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

即／「最後一次直播」！鋼琴新星土城住處墜樓亡

陪人妻探監尪　他同房過夜2天下場慘了

桃園情侶雙載壓坑打滑　後座女大生遭貨車輾斃

辱連千毅獄中幫「排毒」　高院判勾惡賠10萬

車停路中去購物檢舉竟失敗　警方解釋了

結束臉書直播後…新生代鋼琴家「10多樓高墜亡」！

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

彰檢查緝綠能掃黑 赫見鄉長保險櫃貼「招財進寶」

國中生身上大量吻痕…25歲女狼師下場曝光！

更多熱門

相關新聞

賴對南北案態度大不同　藉肅貪除政敵？

賴對南北案態度大不同　藉肅貪除政敵？

最近，台灣政壇十分熱鬧，鄭文燦生日當天遭曝涉貪，二次快速交保1,200萬元後仍被逮捕， 11日傍晚桃園地院正式收押禁見。與此同時，台南槍聲再響，南市區漁會理事長、台南市議員林依婷父親7月8日清晨在台南遭人槍擊，兇嫌下落不明，至今案件仍未釐清，震驚全國。

即／嘉義貪官向綠能業者索賄　義竹公所課長羈押禁見

即／嘉義貪官向綠能業者索賄　義竹公所課長羈押禁見

軟爛男殘殺妻小3人竟逃死　死者家屬喊「沒天理」

軟爛男殘殺妻小3人竟逃死　死者家屬喊「沒天理」

槍聲頻響　請政府對症下藥！

槍聲頻響　請政府對症下藥！

光電弊案出庭作證　黃偉哲證實！

光電弊案出庭作證　黃偉哲證實！

關鍵字：

竹塘光電弊案

讀者迴響

熱門新聞

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

2026世界棒球經典賽分組出爐！

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

思源夜市攤販涉私賣中國零食！最高恐被罰300萬

「女童赤裸雙腳」被爸媽帶去車站乞討！原因曝光

最新／肯爺不來台灣　主辦回應：發生不可預期因素

92萬股東注意！新光金、台新金明宣布大事　暫停交易

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

台灣「無人機重鎮」不是台積電！　美國採購團9月來台

東京暴雨！澀谷街頭「馬力歐賽車」全濕

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面