快訊／雲林透天「二樓陽台」凌晨竄火！　82歲婦人驚逃

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林二崙鄉一棟三層樓民宅今（22）日清晨4時許突傳火警，二樓冒出火舌濃煙。雲林縣消防局獲報後派遣4消防分隊並同步通報台電、自來水公司協同處理，幸屋中人員及時逃出，無人受困，警消人員迅速將火勢撲滅，詳細起火原因尚待進一步釐清。

▲雲林二崙鄉一處民宅突傳火警，大火吞噬二樓臥室，屋中獨居婦人第一時間及時逃出。（圖／民眾提供）

二崙鄉後村一處民宅清晨突然發生火警，先是冒出濃煙後，2樓臥室起火燃燒，因木製裝潢火勢一發不可收拾，熊熊火焰及濃煙不斷從前方陽台冒出，該屋為82歲婦人獨自居住，幸在第一時間即自行逃出，僅受些許驚嚇，沒有受傷。

▲82歲獨居老婦及時從火場逃出，警消人員進行關心安撫，平復婦人驚恐情緒。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣消防局說明，04時05分獲報安平路一棟三樓RC建築物2樓有火煙，無人員受困，派遣二崙、崙背、西螺車組及二大隊，共計出動消防車6輛、救護車1輛，消防人員13名，由二崙分隊小隊長蕭志男、二大隊代理大隊長謝易霖指揮搶救，迅速於04時38分將火勢撲滅，燃燒面積約15平方公尺，火警發生原因尚待釐清。

▲民宅2樓臥室全面燃燒，警消到場迅速將火勢撲滅。（圖／記者蔡佩旻攝）