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彰檢廉調查緝綠能掃黑　赫見鄉長保險櫃貼「招財進寶」拒說密碼

▲彰化檢調廉單位偵辦「綠能掃黑肅貪」專案，聲押禁見兩鄉長、兩代表會主席等7人 。（圖／最高檢察署提供）

▲彰化檢調廉單位偵辦「綠能掃黑肅貪」專案，將保險櫃帶回解碼 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

彰化地檢署肅貪專組陳鼎文檢察官20日上午指揮調查局中部地區機動工作站、廉政署中部地區調查組等單位，動員214人同步執行搜索48處，查獲竹塘鄉長蔡碩任及代表會主席林淑女、雲林縣二崙鄉長鍾東榮、代表會主席楊世彬等人涉嫌綠能貪瀆不法，查扣現金新臺幣727萬餘元，赫然發現其中一位鄉長保險櫃，貼了「招財進寶」字樣，並拒絕說出密碼，檢廉調人員費盡九牛二虎力氣將保險櫃載回，另找鎖匠開鎖，目前還未解碼，不知保險櫃藏放什麼物品。

而彰檢訊後諭令蔡碩任交保，代表會主席代表會主席林淑女、雲林縣二崙鄉長鍾東榮、代表會主席楊世彬3人聲押禁見獲准。

法務部鄭銘謙部長指示：「為健全綠能產業，偵辦綠能案件應再接再厲，溯源刨根，將妨害綠能正常發展的公私部門貪腐及暴力犯罪組織，都繩之以法。」

最高檢察署指出，「靖平專案」之「綠能掃黑肅貪」，自今年6月發動迄今，已查獲鄉長3人，民意代表3人，白手套4人，公務人員1人，累計查扣金額1229萬餘元，現仍持續擴大偵辦中，該署呼籲涉貪官員儘速自首，以求法律寬典。

邢泰釗檢察總長表示，「彰化地檢署陳鼎文檢察官指揮調查局、廉政署同仁鍥而不捨查緝妨害綠能貪瀆案件，展現司法機關掃黑肅貪決心，不肖公務員、民意代表及廠商如違法亂紀，必定嚴查速辦，嚴懲不貸。」

檢察機關持續強力執行靖平專案「綠能掃黑肅貪」。最高檢察署呼籲：涉犯綠能貪瀆不法之行賄廠商如勇於自首，儘速檢舉不法官員，檢察機關將依證人保護法（污點證人）之相關規定做好身分保密，並減輕或免除其刑；已收賄之公務員及民代等勿心存僥倖，請儘速向各地檢署自首，或轉任污點證人，並交出不法犯罪所得，得減輕或免除其刑。

受害廠商及國人均可撥打調查局0800-007-007、廉政署0800-286-586檢舉綠能貪官污吏，依獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法等，最高可獲得檢舉獎金（新臺幣）1000萬元。

▲彰化檢調廉單位偵辦「綠能掃黑肅貪」專案，聲押禁見兩鄉長、兩代表會主席等7人 。（圖／最高檢察署提供）

彰化地檢署肅貪專組陳鼎文檢察官20日上午指揮調查局中部地區機動工作站、航業調查處及廉政署中部地區調查組，動員214人同步執行搜索48處，查獲彰化縣蔡姓鄉長、代表會林姓主席；雲林縣鍾姓鄉長、代表會楊姓主席等人涉嫌綠能貪瀆不法案件，並查扣現金新臺幣727萬餘元等不法犯罪所得，向彰化地方法院聲請羈押禁見鍾姓鄉長、林姓、楊姓代表會主席及白手套等7人。

其中保險櫃還貼上「招財進寶」紅字，相當諷刺，且拒絕說出保險櫃密碼，檢調人員花了九牛二 虎之力，將保險櫃帶回來解碼。

▲彰化檢調廉單位偵辦「綠能掃黑肅貪」專案，聲押禁見兩鄉長、兩代表會主席等7人 。（圖／最高檢察署提供）

▲彰化檢調廉單位偵辦「綠能掃黑肅貪」專案，聲押禁見兩鄉長、兩代表會主席等7人 。（圖／最高檢察署提供）

法務部鄭銘謙部長指示：「為健全綠能產業，偵辦綠能案件應再接再厲，溯源刨根，將妨害綠能正常發展的公私部門貪腐及暴力犯罪組織，都繩之以法。」

最高檢察署指出，「靖平專案」之「綠能掃黑肅貪」，自今年6月發動迄今，已查獲鄉長3人，民意代表3人，白手套4人，公務人員1人，累計查扣金額1229萬餘元，現仍持續擴大偵辦中，該署呼籲涉貪官員儘速自首，以求法律寬典。

邢泰釗檢察總長表示，「彰化地檢署陳鼎文檢察官指揮調查局、廉政署同仁鍥而不捨查緝妨害綠能貪瀆案件，展現司法機關掃黑肅貪決心，不肖公務員、民意代表及廠商如違法亂紀，必定嚴查速辦，嚴懲不貸。」

檢察機關持續強力執行靖平專案「綠能掃黑肅貪」。最高檢察署呼籲：涉犯綠能貪瀆不法之行賄廠商如勇於自首，儘速檢舉不法官員，檢察機關將依證人保護法（污點證人）之相關規定做好身分保密，並減輕或免除其刑；已收賄之公務員及民代等勿心存僥倖，請儘速向各地檢署自首，或轉任污點證人，並交出不法犯罪所得，得減輕或免除其刑。

受害廠商及國人均可撥打調查局0800-007-007、廉政署0800-286-586檢舉綠能貪官污吏，依獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法等，最高可獲得檢舉獎金（新臺幣）1000萬元。

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快訊／光電貪污案　鄉長3人羈押禁見

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