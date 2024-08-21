民眾黨辦親子公益路跑　即起開放報名！10／19蘆洲微風運河廣場啟動

▲民眾黨社發部「眾力加速度 親子Fun Run」活動。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

為了提倡結合運動、公益，讓親子享受更多戶外運動樂趣，台灣民眾黨創政黨首例，將在10月19日於新北市蘆洲區微風運河廣場，舉辦3000人規模的「眾力加速度 親子路跑Fun Run」活動，即日起開放報名，不但有短T、運動毛巾等物資，早鳥報名更有機會獲得折價券與紀念品。

民眾黨秘書長周榆修表示，政治要落實在人民生活的每一天，民眾黨雖然從創黨後屢受政治壓迫，但不忘初心，總是在思考如何讓台灣更好，因此從3月開始便請黨內社會發展部籌備路跑活動，希望結合親子、公益、健康、園遊會等元素，提倡家庭生活、健康生活，展現民眾黨「不玩政治鬥爭，只重視台灣民生」的核心理念。

民眾黨社會發展部主任張清俊說明，「眾力加速度 親子路跑Fun Run」即日起開放報名，可以從「台灣民眾黨社發部」臉書粉專找到報名連結，即可獲得基本短T、運動毛巾紀念品；前800名報名，就贈送現場園遊會折價券。若在8月29日前完成報名，更有機會抽到限量450份的早鳥好禮。

張清俊說，本次「眾力加速度 親子路跑Fun Run」委託專業路跑廠商承辦，設計2個組別，分別是路跑組（3.5公里）及健走組（3.5公里），2個組別都不計時，期盼無論是爺爺奶奶、爸爸媽媽，還是小朋友，都能在這場活動中找到運動的樂趣，一家人共享親子時光。

同時，活動規劃在路跑結束後，現場還有超過70個攤位的園遊會及舞台表演，園遊會除了做公益宣傳之外，當然少不了許多美食攤位，跑者完賽後就可以領到紀念品集章卡，到各個攤位闖關集章，又多了一次兌換精美禮品的機會。

張清俊指出，活動也特別設計了3隻可愛的吉祥物領跑，分別是可愛溫暖的「古代牧羊犬」、活潑聰明的「台灣藍鵲」以及不知從何而生的「小草精靈蘆寶」，本次活動也將發送吉祥物周邊紀念品，也提供可加購的紀念品款式，有興趣的民眾把握機會儘快報名。