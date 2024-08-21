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快訊／彰化光電貪污案　鄉長、鄉代會主席及白手套3人羈押禁見

▲▼彰化爆光電貪污！搜索帶回45人扣727萬　鄉長等7人遭聲押。（圖／彰化地方檢察署提供）

▲彰化爆發光電貪污，檢方搜索帶回45人、扣押現金727萬元。（圖／彰化地方檢察署提供）

記者唐詠絮、趙蔡州／彰化報導

彰化竹塘鄉爆發光電工程弊案，檢方20日搜索竹塘鄉公所、鄉民代表會等48處，將竹塘鄉長蔡碩任、雲林二崙鄉長鍾東榮等45人帶回詢問，複訊後諭知蔡碩任以120萬元交保，並認定鍾東榮等7人罪嫌重大．向法官聲押禁見。彰化地院21日晚間裁定鍾東榮、二崙鄉代會主席楊世彬及白手套江姓男子羈押禁見，其餘4人仍在審理中。

▲▼彰化爆光電貪污！搜索帶回45人扣727萬　鄉長等7人遭聲押。（圖／彰化地方檢察署提供）

▲彰化地院21日晚間裁定鍾東榮、楊世彬及白手套江姓男子羈押禁見。（圖／記者唐詠絮翻攝）

最高檢察署日前啟動「靖平專案」，彰化地檢署肅貪專組檢察官陳鼎文於昨（20）日上午指揮法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處及法務部廉政署中部地區調查組，動員214人次突襲搜索彰化縣竹塘鄉公所、鄉民代表會等48處，查扣現金新台幣727萬餘元，帶回被告及證人共45人到案說明。

檢方21日複訊後，認定二崙鄉長鍾東榮，代表會主席楊世彬、竹塘鄉代會主席林淑女、白手套江姓男子等7人涉嫌違反貪污治罪條例嫌疑重大，且有均有勾串共犯或證人之虞，向法官聲押禁見，至於竹塘鄉長蔡碩任復訊後，諭知以120萬元交保。

彰化地院21日晚間審理後，裁定鍾東榮、楊世彬及白手套江姓男子羈押禁見，其餘4人仍在審理中。

▼檢調除了查扣現金外，還查扣到一個貼著招財進寶字樣的保險箱。（圖／彰化地方檢察署提供）

▲▼彰化爆光電貪污！搜索帶回45人扣727萬　鄉長等7人遭聲押。（圖／彰化地方檢察署提供）

▲▼彰化爆光電貪污！搜索帶回45人扣727萬　鄉長等7人遭聲押。（圖／彰化地方檢察署提供）

▲▼彰化爆光電貪污！搜索帶回45人扣727萬　鄉長等7人遭聲押。（圖／彰化地方檢察署提供）

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