捲光電弊案！住家「招財進寶」保險櫃被查扣　二崙鄉長妻說話了

記者蔡佩旻／雲林報導

最高檢察署日前啟動「靖平專案」，彰化地檢署肅貪專組20日上午指揮動員214人次突襲搜48處，將彰化竹塘鄉長蔡碩任、雲林二崙鄉長鍾東榮等45人帶回詢問，複訊後諭知蔡碩任120萬元交保，並聲押鍾東榮等7人，其中鍾東榮等5人被裁定收押禁見。檢調在鍾東榮家中找到一只貼有「招財進寶」的保險箱，而鍾妻今天低調為夫喊冤。

▲檢調搜索二崙鄉長鐘東榮住宅查扣保險箱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

揮調查局中部地區機動工作站、廉政署中部地區調查組等單位，20日前往二崙鄉長鍾東榮住處及二崙鄉公所鄉長室進行搜索，查扣貼了「招財進寶」保險櫃，由於鍾拒絕說出密碼，檢廉調人員直接將保險櫃載回。

鍾東榮妻子今（22）日低調表示，突來的搜索行動令人錯愕，尚不了解因涉何案，雖感冤枉但相信司法會還予公正，搜索過程約數小時，全程配合靜待調查。

▲因無保險箱密碼，檢調人員費九牛案虎之力多人一起將保險箱扛回查扣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

二崙鄉長鍾東榮、二崙鄉代會主席楊世彬因為涉案重大遭法官裁定收押禁見，雲林縣民政處長蕭德恕表示，鄉代會主席雖因案羈押，在判決未確定前將由副主席代理。

▲鍾東榮妻子今日在家，低調表示雖不了解因涉何案，感到冤枉但相信司法會還予公正，靜待調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）