韓國尚州市參訪雞籠中元祭　謝國樑盼持續交流友誼常存

▲韓國尚州市參訪雞籠中元祭。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（17日）在民政處長張淵翔的陪同下，接見姊妹市韓國尚州市副市長鄭湘源、副議長李敬玉等人，雙方互贈紀念品，期盼雙方未來能追求創新與文化傳承，活絡城市發展及交流。謝國樑表示，觀光與產業發展是基隆未來發展的重要方向，近年也積極發展捷運交通項目以達到此方向的發展目標，期待與韓國尚州市學習交流，雙方友誼長存。

謝國樑指出，韓國尚州市自2013年8月與本市基隆締結姊妹市起，即與基隆保持熱絡的交流互動，去年該市也由市長率團前來參觀中元祭遊行。近年來，尚州在自行車發展上享譽盛名，不僅環境適合居住並重視自然，成為具有高度活動力的城市，這些特色都是可供基隆學習之處。

副市長鄭湘源透過翻譯表示，今年姜永錫市長很希望能親自前來，但有要務無法成行，希望下次可以再共襄盛舉。從謝國樑市長所透露出的朝氣，感受基隆是個有活力的都市，尚州市和基隆市發展過程相似，都是有著古都氣息，並扮演交通樞紐的重要城市，期待透過學習及交流，活絡彼此的城市發展，此行藉由參加雞籠中元祭活動，深刻感受中元祭活動的熱鬧氛圍及文化傳承的意義。

交流過程中，鄭湘源副市長亦邀請謝國樑市長今年10月至尚州市參與世界帽子活動，謝國樑詼諧地表示，屆時基隆市同時在辦理一場盛大的活動，就是謝國樑本人的罷免選舉，他表示雖可能無法親自前往參與活動，但定會討論出合適人選代表前往參與盛會。