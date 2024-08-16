新北大墓公中元祭典中和區輪值　各界仕紳團拜求平安

▲新北市副市長劉和然16日前往參香祈福。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆七月半「中元節」將至，土城區義塚大墓公舉行為期4天的中元祭典活動，法會每年吸引上千名信眾參與，新北市副市長劉和然今（16日）前往參香祈福，感念大墓公祖對新北市的護佑，也感謝廟方時常關懷弱勢，並期許世代傳承大墓公無私奉獻社會的精神。

劉和然表示，自清代以來大墓公中元祭典，即由舊擺接堡十三庄內分三區輪值主辦，至今已成為土城、板橋、中和地區的重要信仰活動，祭典採獨特的分區輪普方式，已傳承百年，今年由中和區輪值主辦。活動於101年更登錄為新北市「民俗及有關文物」類文化資產，深具特色。農曆七月是吉祥月，主要是普度眾生，也讓大家事事得以順利。

▲土城區義塚大墓公延續傳統，請來中和、板橋、土城大廟的神明一起來「鑑普」。

劉和然也說，市長在地方建設上非常的努力，不僅交通、水利、幼兒園、長者長照等都盡力做到完善，很感謝區長與廟方長期的幫忙，讓地方生活更好。

義塚大墓公董事長林長寅表示，大墓公至今已有2百多年的歷史，主祀在清代械鬥中，為保鄉衛土而犧牲的無主英魂，百年來香火鼎盛、神威顯赫，每年的中元普度、清明及義塚公忌辰，都是地方重大的祭祀盛事。今年除依循傳統，從現任里長中卜選出爐主與主會、主醮、主壇、主普四大柱辦理中元祭典，活動首日更邀請明華園歌仔戲演出代表作品《皇上有喜》，並由老字號民權團歌仔戲再接力演出3日，讓信眾有機會欣賞傳統戲曲。

民政局長林耀長表示，大墓公中元祭典活動延續往年傳統，於農曆7月11日至14日連續四天舉行，是新北市重要的無形文化資產。為期四天的大墓公中元祭典法會，全都遵循清代流傳至今的古禮舉行，農曆7月11日請神鑑醮及豎燈篙、7月12日遶境及放水燈、7月13日普度及送孤，皆展現出漢人中元普度中悲天憫人、普濟眾生的精神。

▲今年大墓公中元普度活動由中和區輪祀。