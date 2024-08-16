新北金山甘藷王大賽！甜度、重量、造型王揭曉　8／24頒獎

▲第九屆金山甘藷王競賽8月15日於金山區公所4樓會議室進行。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

新北市金山區一年一度的甘藷王競賽迎來第九屆，今年8月15日舉行的比賽吸引了76組參賽作品，選手們在甜度、重量和造型三大組別中競技角逐。最終，前三名得主將在8月24日金山甘藷季主活動會場上，由市府長官親自頒獎表揚。造型組入選的前20名作品及重量組的優勝甘藷也將在當天的活動中展出，讓民眾一睹為快。

金山區公所公佈了今年的競賽結果：甜度組第一名由丁玉艷種植的台農66號甘藷獲得，其甜度高達13度，媲美蘋果的甜味；第二名劉軒宗的作品甜度達12.15度，第三名高文恭的甘藷甜度則有10.95度。重量組的冠軍則由劉伊琮種植的甘藷奪得，重量高達2,400公克；亞軍為劉建菘，甘藷重量2,120公克；劉小愉則以2,100公克排名第三。造型組的桂冠也由劉伊琮摘下，其作品如同「金龍雄風」的甘藷造型，令人讚嘆。

▲金山區長劉昌松親自為第九屆金山甘藷王競賽之參賽作品進行評選。



金山區長劉昌松表示，金山甘藷王競賽中的前三名得主將在8月24日的金山甘藷季主活動會場上接受頒獎，並展示重量組與造型組的優勝作品，邀請民眾一起來見證農友們的心血結晶。

2024年的金山甘藷季活動將於8月24日達到高潮。當天的千人焢窯活動不僅讓民眾體驗焢窯的樂趣，還能免費挖掘甘藷，參加甘藷DIY、農夫市集和闖關活動，闖關成功者更有機會贏得總價值10萬元的豐富獎品。晚間7時，星光窯焢窯區旁將舉行「Andes Show安地斯文藝團」的LED扯鈴表演，為活動增添營火晚會的氛圍，讓大家享受多元有趣的體驗。

▲第九屆金山甘藷重量王由劉伊琮以2,400公克拔得頭籌。

此外，9月7日至8日於台北希望廣場，以及9月19日至20日在捷運府中站旁的板橋農會大樓，將舉辦為期4天的農特產聯合促銷展售活動，讓民眾可以輕鬆搭乘捷運購買金山甘藷，品嚐這款鬆軟Q甜的夏日美味。

金山區公所誠摯邀請大家於8月24日（星期六）參加「龍來金山焢窯趣」活動，在這個炎熱的龍年夏季，來趟金山輕旅行，品嚐當季美食，體驗青春山海線的迷人風情！有關比賽結果和活動詳情，請至金山區公所網站查詢或致電活動客服小組：02-2321-2738了解更多。

▲第九屆金山甘藷造型王由劉伊琮以如同「金龍雄風之姿的甘藷之王」型態而得名。