　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北萬里「高山地瓜」開賣　料理達人親授創意輕食料理

▲新北萬里「高山地瓜」開賣。（圖／新北市萬里區公所提供）

▲新北萬里「高山地瓜」開賣。萬里區長黃雱勉（中）。（圖／新北市萬里區公所提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

新北市萬里區雙興高山地瓜熱銷季正式開賣！萬里區公所14日在萬里區大坪國民小學舉辦了盛大的開賣記者會。現場不僅展示了地瓜相關課程的成果，讓更多人深入了解地瓜及食農教育，更特別邀請到料理達人蔡季芳老師，親自示範多道以地瓜為主題的夏日創意輕食料理，推廣高山地瓜的健康與美味。

活動由大坪國小擂鼓隊以震撼的「雷霆萬鈞」鼓陣拉開序幕，展現了學校的活力與精神。接著，蔡季芳老師現場示範了多道適合夏季享用的地瓜料理，包括「原形主食五色輕食鍋」、「冰心地瓜蛋沙拉」、「優格地瓜冰」和「金薯開胃豆腐」。這些輕食料理不僅清爽無負擔，更能讓大人小孩在炎炎夏日享受地瓜的多樣美味。

▲新北萬里「高山地瓜」開賣。（圖／新北市萬里區公所提供）

活動還特別利用大坪國小的磚窯設施，讓參與者品嚐到窯烤地瓜的香甜滋味。此外，參加者還能親自體驗在校園旁的地瓜園中挖地瓜的樂趣。現場設置的食農教育攤位則展示了學校如何結合社區資源與課程，讓學生從地瓜的選擇、種植到生產過程中學習，並設計了地瓜風味輪，幫助消費者選擇適合的地瓜品種，進一步促進在地農民的地瓜行銷。

萬里區長黃雱勉指出，萬里區擁有得天獨厚的地理條件，三面環山，海拔高達350至450公尺，加上充足的高山水氣和良好的排水系統，使得這裡生產的地瓜品質卓越。特別是台農57號黃金地瓜和66號紅心地瓜，前者內在金黃、口感鬆軟，後者口感綿密、甜度較高，深受消費者喜愛，每年這個季節地瓜的詢問度總是極高。

▲新北萬里「高山地瓜」開賣。（圖／新北市萬里區公所提供）

黃雱勉也感謝大坪國小石啟宏校長在食農教育上的用心推廣。近年來，學校引進了智慧監測及自動澆灌系統，讓學生親自操作，為未來農業與科技結合埋下了種子。

每年地瓜產季，區公所與雙興里郭嘉書里長都會攜手整合在地小農，推出質優精選的地瓜禮盒，並提供線上訂購和宅配到家服務。由於高山地瓜的種植期比一般地瓜多出半個月至20天，產量有限，因此更顯珍貴，歡迎民眾把握機會選購。

▲新北萬里「高山地瓜」開賣。（圖／新北市萬里區公所提供）

▲新北萬里「高山地瓜」開賣。（圖／新北市萬里區公所提供）

▲新北萬里「高山地瓜」開賣。（圖／新北市萬里區公所提供）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►20歲男網購假車牌趴趴走　選到失竊車號...遭警攔查慘了

►基隆女中前母女過馬路挨撞！謝國樑目擊衝上前　攙扶傷者急報警

►謝國樑感謝2088B再增1班次　嘉惠深澳坑地區通勤市民

►基隆開基老大公廟「開龕門」　副市長邱佩琳祈求庇佑市運平順

►傳承170年鷄籠中元祭！基隆老大公廟開燈　邱佩琳祈求風調雨順

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

「愛貓天使」馬爺爺高雄辭世！樹葬長眠燕巢

新北甘藷農李聞祥捨金融業　永續理念經營創農田生機

落實「共生社區」的路上　新北串起關懷據點培力計畫

甲辰鷄籠中元祭普度大典　副市長邱佩琳：體現歷史文化敬意

新崛江周末夜「店面出租」冷清照　高雄人回憶：20年前人擠人

台南M痘確診累計3例　台南市衛生局：均與不特定人士親密接觸

快訊／台南市搜救隊獲重型搜救隊伍資格返隊休整　搶救機車車禍傷者送醫

松柏嶺受天宮中元賑濟孤幽法會　千人敬拜、萬斤白米供品捐弱勢

打卡拍照超美！暑假尾巴金黃色之旅　花蓮金針花季登場

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

「愛貓天使」馬爺爺高雄辭世！樹葬長眠燕巢

新北甘藷農李聞祥捨金融業　永續理念經營創農田生機

落實「共生社區」的路上　新北串起關懷據點培力計畫

甲辰鷄籠中元祭普度大典　副市長邱佩琳：體現歷史文化敬意

新崛江周末夜「店面出租」冷清照　高雄人回憶：20年前人擠人

台南M痘確診累計3例　台南市衛生局：均與不特定人士親密接觸

快訊／台南市搜救隊獲重型搜救隊伍資格返隊休整　搶救機車車禍傷者送醫

松柏嶺受天宮中元賑濟孤幽法會　千人敬拜、萬斤白米供品捐弱勢

打卡拍照超美！暑假尾巴金黃色之旅　花蓮金針花季登場

00929領軍！4檔台股ETF本周除息　百萬股民緊盯

烏克蘭入侵庫斯克州　普丁從容出訪亞塞拜然

恐爆規模9.0強震！　俄堪察加半島火山噴發「直噴天際5公里」

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

烏克蘭：炸毀俄羅斯庫斯克州第2座大橋

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

地方熱門新聞

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

81歲阿公車失蹤7天　離奇躺泥中

「愛貓天使」馬爺爺辭世！長眠燕巢

台南M痘確診累計3例

三重停車場工程捲資造假疑雲　廠商喊冤「1理由」爆與流標有關

新北甘藷農李聞祥捨金融業　永續理念經營創農田生機

落實共生社區　新北串起關懷據點培力計畫

甲辰鷄籠中元祭普度大典　邱佩琳：體現歷史文化敬意

快訊／台南市搜救隊搶救機車車禍傷者送醫

80元就能搭！「柯南 」海上巴士首航

中央振興觀光再放利多　花蓮旅遊攻略一次看

台南市中元祭典法會黃偉哲親臨主祭祈願風調雨順市運昌隆

松柏嶺受天宮中元賑濟孤幽法會登場

金黃色夏日之旅　花蓮金針花季隆重登場

更多熱門

相關新聞

侯友宜歡迎奧運英雄回新北　向選手們努力奮戰致意

侯友宜歡迎奧運英雄回新北　向選手們努力奮戰致意

新北市長侯友宜今（15日）出席「臺灣驕傲 新北榮耀 感恩茶會」，向出賽巴黎奧運的所有新北運動員表達最誠摯敬意，感謝他們在國際賽場上努力奮戰、盡全力展現平時訓練成果，帶給國人無限感動。

新北春秋墓園崩塌遺骨飛散！50墓主砲轟業者

新北春秋墓園崩塌遺骨飛散！50墓主砲轟業者

LIVE／為粉絲謀福利！　新北下午3：30辦奧運國手簽名會

LIVE／為粉絲謀福利！　新北下午3：30辦奧運國手簽名會

快訊／大雷雨襲北北桃　持續1小時以上

快訊／大雷雨襲北北桃　持續1小時以上

鬼月恐怖巧合...蘆洲這路口11天2車禍模式相同

鬼月恐怖巧合...蘆洲這路口11天2車禍模式相同

關鍵字：

新北萬里雙興地瓜

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

房貸利率飆升！一銀最高衝破4%　土銀、合庫看到3字頭

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面