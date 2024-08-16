新北萬里「高山地瓜」開賣　料理達人親授創意輕食料理

▲新北萬里「高山地瓜」開賣。萬里區長黃雱勉（中）。（圖／新北市萬里區公所提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

新北市萬里區雙興高山地瓜熱銷季正式開賣！萬里區公所14日在萬里區大坪國民小學舉辦了盛大的開賣記者會。現場不僅展示了地瓜相關課程的成果，讓更多人深入了解地瓜及食農教育，更特別邀請到料理達人蔡季芳老師，親自示範多道以地瓜為主題的夏日創意輕食料理，推廣高山地瓜的健康與美味。

活動由大坪國小擂鼓隊以震撼的「雷霆萬鈞」鼓陣拉開序幕，展現了學校的活力與精神。接著，蔡季芳老師現場示範了多道適合夏季享用的地瓜料理，包括「原形主食五色輕食鍋」、「冰心地瓜蛋沙拉」、「優格地瓜冰」和「金薯開胃豆腐」。這些輕食料理不僅清爽無負擔，更能讓大人小孩在炎炎夏日享受地瓜的多樣美味。

活動還特別利用大坪國小的磚窯設施，讓參與者品嚐到窯烤地瓜的香甜滋味。此外，參加者還能親自體驗在校園旁的地瓜園中挖地瓜的樂趣。現場設置的食農教育攤位則展示了學校如何結合社區資源與課程，讓學生從地瓜的選擇、種植到生產過程中學習，並設計了地瓜風味輪，幫助消費者選擇適合的地瓜品種，進一步促進在地農民的地瓜行銷。

萬里區長黃雱勉指出，萬里區擁有得天獨厚的地理條件，三面環山，海拔高達350至450公尺，加上充足的高山水氣和良好的排水系統，使得這裡生產的地瓜品質卓越。特別是台農57號黃金地瓜和66號紅心地瓜，前者內在金黃、口感鬆軟，後者口感綿密、甜度較高，深受消費者喜愛，每年這個季節地瓜的詢問度總是極高。

黃雱勉也感謝大坪國小石啟宏校長在食農教育上的用心推廣。近年來，學校引進了智慧監測及自動澆灌系統，讓學生親自操作，為未來農業與科技結合埋下了種子。

每年地瓜產季，區公所與雙興里郭嘉書里長都會攜手整合在地小農，推出質優精選的地瓜禮盒，並提供線上訂購和宅配到家服務。由於高山地瓜的種植期比一般地瓜多出半個月至20天，產量有限，因此更顯珍貴，歡迎民眾把握機會選購。