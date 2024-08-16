鷄籠中元祭「迎斗燈」遶境遊行　副市長邱佩琳：傳承百年文化

▲鷄籠中元祭「迎斗燈」遶境祈福，副市長邱佩琳於遊行路線起點處。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

在一片熱鬧非凡的鑼鼓聲中，鷄籠中元祭「迎斗燈」遊行隆重登場，不但吸引眾多市民和遊客的熱情參與，也充分展現了基隆的傳統文化魅力。今年的斗燈遊行由張廖簡姓宗親會打頭陣，各姓宗親的斗燈車緊隨其後，繞行市區，基隆副市長邱佩琳與基隆市議會議長童子瑋於遊行路線起點處，向所有參與斗燈遊行的宗親們致意。

副市長邱佩琳強調，「迎斗燈」遶境遊行是中元祭期間不可或缺的傳統儀式之一，承載著市民的共同記憶和祈福心願。他表示，斗燈隊伍在市區巡行，不僅帶來了熱鬧非凡的氣氛，也象徵著祈求風調雨順、國泰民安的美好祝福。他特別感謝各姓宗親會在籌備過程中付出的努力與心血，並期望這場盛會能為基隆以及全國帶來無盡的祝福。

文觀局長江亭玫則進一步解釋，斗燈為各姓宗親會的精神象徵，因此，各姓宗親會皆特別延請工藝匠師精心雕製，其形制悉從古法，整座分為天、地、人三部分，這些雕工精美的斗燈，平時大都供於各字姓宗親會會館，祭典期間請出參與遊行。依循輪值姓氏排列的順序，斗燈隊伍今早便於信一路金雞橋頭集結，隨著北管子弟團得意堂與聚樂社的引領，緩緩出發，途中還有相互禮讓的「交陣」動作，最後抵達遊行終點慶安宮，在眾人合力下安奉於內殿。之後將舉行點燈儀式，這不僅象徵各姓氏元辰光彩，還寓意全體市民的平安與福祥。這一儀式充分體現了斗燈的重要意義，也象徵著字姓團體的團結共榮。

文觀局表示，鷄籠中元祭不僅是基隆最具代表性的民俗活動之一，也是這座城市文化傳承的縮影。「迎斗燈」活動只是開始，８月17日還將舉行盛大的放水燈花車遊行和施放水燈頭活動，誠摯邀請各地民眾前來基隆，共同體驗這個擁有百年歷史的文化盛事。未能親臨現場的朋友，亦可透過直播，感受這場傳統與現代交融的文化饗宴。更多精彩活動內容，請隨時關注「基隆市文化觀光局」官方網站及粉絲專頁。