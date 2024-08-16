　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

新北589公車延駛基隆百福社區　謝國樑肯定基北北桃平台有成

▲新北589公車延駛基隆百福社區。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北589公車延駛基隆百福社區。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為解決基隆市百福社區民眾往返新北市汐止地區的交通需求，副市長邱佩琳透過基北北桃合作平台成功爭取新北589路公車延駛百福社區，今（16日）上午舉行通車記者會，市長謝國樑在會中感謝基北北桃平台促成這項地方居民殷切期盼的政策，也呼籲大家多加利用，市府將努力爭取讓交通網路更加順暢。

謝國樑表示，在地方居民殷殷期盼之下，邱佩琳副市長透過基北北桃四市合作平台和新北市政府多次溝通，並且在新北市政府交通局、新北客運公司大力促成之下，終於帶來589路公車延駛到百福社區的好消息。

▲新北589公車延駛基隆百福社區。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑。

謝國樑接著說，從8月10日起，百福社區居民可以搭乘每天8班次的589路公車，行經北五堵、保長坑，一車直達汐止車站、汐止科學園區、南港展覽館及南港車站，串聯百福社區跟汐止生活圈；589路公車延駛路線與基隆捷運一期路廊相近，儼然成為基隆捷運先導公車的一環，希望透過589公車路線，培養民眾未來搭乘基隆捷運的使用習慣。

謝國樑也特別叮囑大家，這條路線得來不易，期許大家多多搭乘與支持，希望里鄰長們廣為宣導，後續如果成效不錯，市府會努力爭取及協調更多的公車班次和路線提供服務，讓交通網路更加順暢。

今日的通車記者會，謝國樑偕同市府交通處長王圳宏，與立法委員林沛祥及廖先翔、臺北市區監理所長江澍人、基隆監理站長郭芳權、新北市政府交通局副局長林麗珠、基隆市議會副議長楊秀玉、議員蔡旺璉、張耿輝、曾怡芳、陳明建，以及新北汽車客運股份有限公司黃治淮副總經理等人共同出席，七堵區多位在地里長、鄰長等，也都抱著辦喜事的心情到場參與。

▲新北589公車延駛基隆百福社區。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北589公車延駛基隆百福社區。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北589公車延駛基隆百福社區。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►20歲男網購假車牌趴趴走　選到失竊車號...遭警攔查慘了

►基隆女中前母女過馬路挨撞！謝國樑目擊衝上前　攙扶傷者急報警

►謝國樑感謝2088B再增1班次　嘉惠深澳坑地區通勤市民

►基隆開基老大公廟「開龕門」　副市長邱佩琳祈求庇佑市運平順

►傳承170年鷄籠中元祭！基隆老大公廟開燈　邱佩琳祈求風調雨順

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

「愛貓天使」馬爺爺高雄辭世！樹葬長眠燕巢

新北甘藷農李聞祥捨金融業　永續理念經營創農田生機

落實「共生社區」的路上　新北串起關懷據點培力計畫

甲辰鷄籠中元祭普度大典　副市長邱佩琳：體現歷史文化敬意

新崛江周末夜「店面出租」冷清照　高雄人回憶：20年前人擠人

台南M痘確診累計3例　台南市衛生局：均與不特定人士親密接觸

快訊／台南市搜救隊獲重型搜救隊伍資格返隊休整　搶救機車車禍傷者送醫

松柏嶺受天宮中元賑濟孤幽法會　千人敬拜、萬斤白米供品捐弱勢

打卡拍照超美！暑假尾巴金黃色之旅　花蓮金針花季登場

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Jisoo跟著瑟琪到SM練舞：很有趣！　虧在YG地下練習室「有點像老鼠」

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

「愛貓天使」馬爺爺高雄辭世！樹葬長眠燕巢

新北甘藷農李聞祥捨金融業　永續理念經營創農田生機

落實「共生社區」的路上　新北串起關懷據點培力計畫

甲辰鷄籠中元祭普度大典　副市長邱佩琳：體現歷史文化敬意

新崛江周末夜「店面出租」冷清照　高雄人回憶：20年前人擠人

台南M痘確診累計3例　台南市衛生局：均與不特定人士親密接觸

快訊／台南市搜救隊獲重型搜救隊伍資格返隊休整　搶救機車車禍傷者送醫

松柏嶺受天宮中元賑濟孤幽法會　千人敬拜、萬斤白米供品捐弱勢

打卡拍照超美！暑假尾巴金黃色之旅　花蓮金針花季登場

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟　但不退國際拳總

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

「誰來救我？」陸33歲保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

地方熱門新聞

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

「愛貓天使」馬爺爺辭世！長眠燕巢

台南M痘確診累計3例

81歲阿公車失蹤7天　離奇躺泥中

三重停車場工程捲資造假疑雲　廠商喊冤「1理由」爆與流標有關

新北甘藷農李聞祥捨金融業　永續理念經營創農田生機

落實共生社區　新北串起關懷據點培力計畫

甲辰鷄籠中元祭普度大典　邱佩琳：體現歷史文化敬意

快訊／台南市搜救隊搶救機車車禍傷者送醫

80元就能搭！「柯南 」海上巴士首航

中央振興觀光再放利多　花蓮旅遊攻略一次看

台南市中元祭典法會黃偉哲親臨主祭祈願風調雨順市運昌隆

松柏嶺受天宮中元賑濟孤幽法會登場

金黃色夏日之旅　花蓮金針花季隆重登場

更多熱門

相關新聞

鷄籠中元祭「迎斗燈」遊行　邱佩琳：傳承百年文化

鷄籠中元祭「迎斗燈」遊行　邱佩琳：傳承百年文化

在一片熱鬧非凡的鑼鼓聲中，鷄籠中元祭「迎斗燈」遊行隆重登場，不但吸引眾多市民和遊客的熱情參與，也充分展現了基隆的傳統文化魅力。今年的斗燈遊行由張廖簡姓宗親會打頭陣，各姓宗親的斗燈車緊隨其後，繞行市區，基隆副市長邱佩琳與基隆市議會議長童子瑋於遊行路線起點處，向所有參與斗燈遊行的宗親們致意。

基隆市長罷免案成立　綠喊尊重民意：繼續檢視謝國樑的市政弊端

基隆市長罷免案成立　綠喊尊重民意：繼續檢視謝國樑的市政弊端

謝國樑罷免投票日不在生日登場！　李進勇：避免成為雙方攻防

謝國樑罷免投票日不在生日登場！　李進勇：避免成為雙方攻防

即／罷免案成立　謝國樑說話了

即／罷免案成立　謝國樑說話了

快訊／基市長罷免案10／13投票　謝國樑喊：出來投「不同意票」

快訊／基市長罷免案10／13投票　謝國樑喊：出來投「不同意票」

關鍵字：

基隆589路公車百福社區謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面