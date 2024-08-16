新北589公車延駛基隆百福社區　謝國樑肯定基北北桃平台有成

▲新北589公車延駛基隆百福社區。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為解決基隆市百福社區民眾往返新北市汐止地區的交通需求，副市長邱佩琳透過基北北桃合作平台成功爭取新北589路公車延駛百福社區，今（16日）上午舉行通車記者會，市長謝國樑在會中感謝基北北桃平台促成這項地方居民殷切期盼的政策，也呼籲大家多加利用，市府將努力爭取讓交通網路更加順暢。

謝國樑表示，在地方居民殷殷期盼之下，邱佩琳副市長透過基北北桃四市合作平台和新北市政府多次溝通，並且在新北市政府交通局、新北客運公司大力促成之下，終於帶來589路公車延駛到百福社區的好消息。

▲基隆市長謝國樑。

謝國樑接著說，從8月10日起，百福社區居民可以搭乘每天8班次的589路公車，行經北五堵、保長坑，一車直達汐止車站、汐止科學園區、南港展覽館及南港車站，串聯百福社區跟汐止生活圈；589路公車延駛路線與基隆捷運一期路廊相近，儼然成為基隆捷運先導公車的一環，希望透過589公車路線，培養民眾未來搭乘基隆捷運的使用習慣。

謝國樑也特別叮囑大家，這條路線得來不易，期許大家多多搭乘與支持，希望里鄰長們廣為宣導，後續如果成效不錯，市府會努力爭取及協調更多的公車班次和路線提供服務，讓交通網路更加順暢。

今日的通車記者會，謝國樑偕同市府交通處長王圳宏，與立法委員林沛祥及廖先翔、臺北市區監理所長江澍人、基隆監理站長郭芳權、新北市政府交通局副局長林麗珠、基隆市議會副議長楊秀玉、議員蔡旺璉、張耿輝、曾怡芳、陳明建，以及新北汽車客運股份有限公司黃治淮副總經理等人共同出席，七堵區多位在地里長、鄰長等，也都抱著辦喜事的心情到場參與。