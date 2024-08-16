快訊／基市長罷免案10／13投票　謝國樑喊：出來投「不同意票」

▲基隆市長謝國樑 。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者崔至雲／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案，於今年3月8日正式提出罷免程序，中選會今（16日）正式宣佈罷免案通過，將於10月13日進行投票。對此，謝國樑稍早受訪表示，現在就是要呼籲民眾出來投「不同意罷免」這個選項，若宣導能夠到位，「依目前的民意，我是會勝選的」。

日前傳出謝國樑罷免案投票日將會定在10月5日，這一天剛好也是謝國樑49歲生日，當時謝國樑表示會尊重。不過今日中選會確定時間為10月13日進行投票，謝國樑說，依照過去慣例，投票好像都是在禮拜六，如果是週六的話，那周應該是10/12，為什麼改為週日他不了解，但一切都尊重中選會安排。

媒體問，這樣就不是生日當天投票，是否比較安心過生日？謝國樑略顯無奈說，還是不敢過生日，還是要好好打好這場選戰，但會盡量陪陪家人、太太、女兒、媽媽。

謝國樑強調，這場選戰是要告訴更多的民眾，需要出來投「不同意罷免」這個選項，而不是支持謝國樑就在家不投票，所以如果宣導能夠到位，讓大家都能夠了解這個選票選項的話，「依目前的民意，我是會勝選的」。

媒體也問到，現在的罷免似乎已經沒正當理由，變為政黨對決？謝國樑說，罷免很明顯的，不管是現在還是明年的，都被拿來作為重選的一種工具，此風不可長，台灣不可以有這種惡質的風潮，希望從他這個案子，是最後的一個罷免案。