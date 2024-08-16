基隆市長罷免案成立　綠喊尊重民意：繼續檢視謝國樑的市政弊端

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案，於今年3月8日正式提出罷免程序，中選會今（16日）正式宣佈罷免案成立，將於10月13日進行投票。民進黨發言人吳崢表示，對這個案子，民進黨一直以來立場都很明確，尊重基隆市民的公民權行使，民進黨中央、基隆市議會黨團，會本於監督市政的角度，繼續檢視謝國樑在市政上的弊端到底有沒有改善。

中選會表示，選罷法規定的投票日期，是自罷免案成立後的20天到60天的期間，本罷免案在8月16日成立，應該在9月5日至10月15日之間要辦理投票；選務要做相當的準備，大概只剩下3個時間可以配合選務籌備工作，也就是最快是9月28日，再來就是10月5日以及12、13日。

對於罷免案，謝國樑稍早受訪表示，現在就是要呼籲民眾出來投「不同意罷免」這個選項，若宣導能夠到位，「依目前的民意，我是會勝選的」。

民進黨發言人吳崢則指出，對這個案子，民進黨一直以來立場都很明確，尊重基隆市民的公民權行使，也尊重基隆市民無論贊成、反對的所有意見。民進黨包括黨中央、基隆市議會的民進黨團，會本於監督市政、為市民謀福利的角度，繼續檢視謝國樑在市政上的弊端到底有沒有改善。