謝國樑罷免投票日不在生日登場！　李進勇：避免成為雙方攻防

▲中選會主委李進勇。（圖／實習記者歐承翰攝）

實習記者歐承翰／台北報導

中選會今（16日）舉行委員會議並宣告基隆市長謝國樑罷免案成立，決議該罷免案定於今年10月13日（星期日）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。中選會主委李進勇指出，據悉10月5日是被罷免人的生日，為避免選務事項成為罷免案雙方攻防，最終定下投票日為10月13日舉行。

李進勇說，查對期間發生些許失序情形，主要是基隆市選委會部分人員無法融入到選務團隊的分工合作體制，又不能掌握法令的規定和中選會函示的意旨所致。他也指出，中選會本於主管選委會職責指揮監督，也密集跟基隆市選委會溝通，才能把查對工作導回選務正軌，完成這次查對的任務。中選會和基隆市選委會仍會本於選務一體的法律規定，依法完成後續的選務工作。

李進勇提到，選罷法規定的投票日期，是自罷免案成立後的20天到60天的期間，本罷免案在8月16日成立，應該在9月5日至10月15日之間要辦理投票；選務要做相當的準備，大概只剩下3個時間可以配合選務籌備工作，也就是最快是9月28日，再來就是10月5日以及12、13日。而日前有媒體披露中選會要在10月5日舉行投票，其實這僅是在準備階段，各項評估方案，並不是唯一的方案。

李進勇進一步解釋，9月28日是教師節，老師是選務工作人員最主要來源，不應該在屬於老師的節日還要求他們擔任選務工作。

此外，李進勇說，據悉10月5日是被罷免人的生日，是否適合定為投票日，各界議論紛紛，為維持罷免的公平並且避免選務事項成為罷免案雙方攻防的不必要議題，經過委員會充分討論後，決定投票日期為影響層面最小的10月13日舉行。

李進勇也說明，10月10日是國慶日、11日重陽節，12日禮拜六、13日禮拜天，考量有民眾可能會調節休假來進行連休，因此選擇在影響最小的假期最後一天進行投票。