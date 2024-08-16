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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／謝國樑罷免案成立！　10月13日星期天舉行投票

▲▼中央選舉委員會，中選會，中選會示意圖。（圖／記者陳家祥攝）

▲中央選舉委員會宣佈謝國樑罷免案成案。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

中選會16日舉行委員會議，審查通過戴璟安領銜提出基隆市第19屆市長謝國樑罷免案，於今天宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案定於113年10月13日（星期日）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會表示，基隆市第19屆市長選舉原選舉區選舉人總數30萬7,913人，法定連署人人數應為3萬792人以上。該罷免案提出之連署人人數4萬3,137人，經查對後符合規定人數3萬6,909 人，不符合規定人數6,228人，已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。

中選會指出，今日委員會議除決議該罷免案投票日期、投票起、止時間外，也討論通過該罷免案工作進行程序表，重要工作日程如下：

(一)113年8月16日 罷免案成立之宣告
(二)113年8月29日前 被罷免人提出答辯書
(三)113年9月3日前 發布罷免公告
(四)113年9月23日 投票人名冊編造完成
(五)113年10月3日至10月12日 辦理公辦電視罷免
說明會
(六)113年10月9日前 公告罷免投票人人數
(七)113年10月13日 投票、開票
(八)113年10月18日前 審定罷免投票結果
(九)113年10月18日 公告罷免投票結果

中選會表示，該會暨所屬各地縣（市）選委會依法係選務一體；該罷免案選務籌辦期間有限，依公職人員選舉罷免法第13條規定，辦理該罷免案所需經費應由基隆市政府依法編列。

中選會說，相關選務工作包括設立區選務作業中心、調兼辦理選務人員、編造投票人名冊、投開票所地點之洽借、投開票所工作人員之招募、罷免公告及投票通知單之分送等等，均賴基隆市政府依法協助配合辦理，該會也已請基隆市選舉委員會協調基隆市政府配合辦理相關選務工作，俾利相關選務工作順利進行。

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