馬英九二度赴基隆挺謝國樑　手握緊緊喊「罷免好人是褻瀆憲法」

▲謝國樑帶馬英九享用基隆廟口美食。（圖／翻攝自謝國樑臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑陷入被罷免危機，前總統馬英九「固樑」不遺餘力，今（11日）頂著炎熱暑氣，再度到基隆為謝國樑站台。馬英九致詞時表示，對比被收押的民進黨前桃園市長鄭文燦，罷免勤政愛民的謝國樑實在是沒有正當性，罷免是人民的權利，但罷免要罷免壞蛋，罷免能幹的謝國樑是褻瀆憲法、褻瀆民主，呼籲市民一定要出來投票反對罷免。

馬英九說，自己力挺為基隆市民看緊荷包的謝國樑，反觀民進黨執政，違法亂紀、貪汙腐敗，實在可怕，看看被以1500萬交保又被收押的鄭文燦，罷免謝國樑完全沒有正當性。

馬英九表示，選舉、罷免、創制、複決是憲法賦予人民的權利，人民有權，才能讓官員、議員為人民做事，但是罷免要罷免對，要罷免壞蛋、不要罷免好人「謝國樑像好人還是壞蛋？」，罷免好市長真的是褻瀆憲法、褻瀆我們民主，這樣勤政愛民的地方首長支持他都來不及，想罷免謝的政黨基本就只會搞政治，不會推動民主，這種政黨應該要唾棄，呼籲大家支持謝國樑，唯有這樣，基隆才能走上民主、自由、繁榮大道。

馬英九呼籲基隆市民，要讓好的市長好好做下去，絕對不能罷免好人、能幹的人，罷免謝的人只有一個理由，就是「不喜歡謝國樑，因為謝當市長把你想要的位置搶到了」，要市民千萬不能上當，支持謝國樑、反對罷免，謝國樑的成敗對基隆未來有非常大的關係，要讓貪汙、腐敗政黨失敗。

馬英九強調，基隆沒有辦過罷免案，過去大家投票都是投贊成票，呼籲大家這次投票不要糊裡糊塗投贊成票，那可能就前功盡棄。

在馬英九致詞後，謝國樑又跟上次馬英九來站台一樣，重新上演「勝利重握」，高喊上次選舉握了很多次馬英九的手，最終讓他贏得勝利，這次等於重選，希望能再度贏得勝利，隨後帶著馬英九到基隆廟口品嚐在地小吃。