不畏柯文哲假帳爭議　謝國樑盼合體「反罷免」：柯是敬重的前輩

▲基隆市長謝國樑陷入被罷免危機。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲競選2024年總統政治獻金申報引發爭議延燒，競辦近千萬元支出遭質疑作假帳，民眾黨昨天發聲明道歉，表示經查為帳務處理瑕疵，將盡快向監察院補正資料。被問到在反罷免行動上「藍白合」的情況下，是否還要邀請柯文哲站台？基隆市長謝國樑今（11日）受訪時沒拒絕，更表態「柯主席是我非常敬重的前輩，非常期待他能夠來基隆參加市政活動」。

柯文哲近日遭指總統大選政治獻金申報不實疑「作假帳」，爭議連環爆，昨下午緊急取消行程，急召經手帳目者與會計師，重新清查帳目與相關憑證。柯文哲表示，會非常嚴肅面對，團隊在確實釐清後，會給社會與支持者清楚說明。

未來是否還會邀柯站台？謝國樑今日受訪時說，一向都非常感謝跟歡迎所有國民黨、民眾黨的好朋友們，能夠來基隆共同宣傳市政，以及支持謝國樑，「柯主席是我非常敬重的前輩，非常期待他能夠來基隆參加市政活動」。

對於民眾黨立委黃珊珊昨日來訪，遭罷樑團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉批黨政不分，謝國樑強調，上班時間都是在推動市政，讓大家知道基隆市有更多建設、政策。

謝國樑也補充，週末時當然也必須要宣傳「不同意罷免」，因為現在有很多市民不清楚票要怎麼投，中選會又想把投票日期提前，趁民眾還不清楚的時候，就趕快把票投完，因為只要民眾更了解選票意義，他們獲勝的機會就會不斷降低，就不可能罷免成功。