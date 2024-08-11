馬英九酷暑嗑滷肉飯食欲不佳　一句「總統不好吃」現場笑翻

▲謝國樑帶馬英九享用基隆廟口美食。（圖／翻攝自謝國樑臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑面臨罷免危機，前總統馬英九上月底特地到基隆站台力挺謝國樑，今（11日）週末更二度來到基隆廟口助陣，直言罷免能幹的謝國樑是褻瀆憲法、褻瀆民主，呼籲市民一定要出來投票反對罷免；隨後，謝國樑更帶著馬英九到基隆廟口品嚐在地小吃。在吃滷肉飯時，記者問詢問，「總統好不好吃？」，馬英九則展現「馬氏幽默」回應，總統不好吃，魯肉飯好吃，現場笑聲四起。

國民黨全黨「固樑」，馬英九上個月21日也到基隆相挺，相隔不到1個月，馬英九今日再度頂著豔陽天，親自赴基隆助講、街掃，用行動力挺謝國樑。馬英九說，罷免要罷免壞蛋，不要罷免好人。馬致詞後，謝國樑主動要求跟馬英九握手表示，他要爭取握馬總統的手，上次選舉握了好幾次贏得勝利，這次重選要握馬總統的手，隨即兩人高舉緊握的雙手。

兩人隨後與團隊走到基隆廟口內享用小吃，吃魯肉飯時，記者詢問，「總統好不好吃？」，馬英九幽默回應，「總統不好吃，魯肉飯好吃！」現場笑聲四起，隨後謝國樑似乎食慾大開，吃完一碗魯肉飯再續半碗，記者問馬英九要不要再半碗，馬英九則說，「不要害我！」搖搖頭表示自己真的吃不下了。接著兩人一起前往下一攤，吃也是相當有名的一口香腸。