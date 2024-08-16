2024彩耀日COLOR BOOM!!　繽紛色彩盛會「想像力製造所」登場

▲2024彩曜日自8/15(四)起，於「想像力製造所」登場。（圖／COLOR BOOM提供）

生活中心／綜合報導

每年詢問度破表的混色行動藝術「彩耀日COLOR BOOM!!」，於8月15日至28日在桃園龍潭雄獅文具的「想像力製造所」舉行。今年的主題遊戲「繽紛色擊」和「流彩碰撞」，將帶給熱愛色彩、尋求刺激的朋友們一場前所未有的視覺與感官衝擊。

彩耀日COLOR BOOM!!今年以榮耀部落為主題，增加混色水球及進階版水搶，提升多樣玩法。玩家們將有機會在色彩的海洋中盡情奔跑，無論是三五好友還是親子家庭，都能在這場活動中找到屬於自己的樂趣與挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動現場還有繽紛樂市集，提供消暑的挫冰，以及手作課程，補給對戰所需的配備與能量。彩耀日使用可水洗染料，純棉衣服泡上溫熱水，可以輕鬆洗淨。

此外，彩耀日與兒童智能產品品牌myFirst 合作，參加活動即有機會獲得防水相機，記錄美好精彩的瞬間。向來致力於環境保護的想像力製造所，也與榮獲金級環保旅館標章認證的渴望會館、以及美國天然兒童餐具Miniware合作，為這次夏日盛會增添活力與挑戰共同提倡綠色力量。

▲彩耀日COLOR BOOM!!今年以榮耀部落為主題，增加了多樣趣味玩法。（圖／COLOR BOOM提供）

另外，一樣提倡生活美學的BMW & MINI 大桐汽車股份有限公司，也將於彩耀日活動期間現場展示新車，讓參與者體驗戶外賞車的唯美色澤與光影變化。

「想像力製造所」官網現正接受預訂，預訂價為NT$999（原價NT$1100），內容包含入園全票一張、白色T恤一件，以及兩大主題遊戲各體驗一次。十人以上可享團體優惠價格每人NT$949，二十人以上即可包下獨立場次。另有獨家住宿套組票，享受一天一夜的全家暢玩體驗價NT$9999(原價NT$16,400)。

►官網優惠價及更多好康活動請見 https://lionpencil.com.tw/7EmsX

