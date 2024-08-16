　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2024彩耀日COLOR BOOM!!　繽紛色彩盛會「想像力製造所」登場

▲▼2024彩曜日8/15開打。（圖／COLOR BOOM提供）

▲2024彩曜日自8/15(四)起，於「想像力製造所」登場。（圖／COLOR BOOM提供）

生活中心／綜合報導

每年詢問度破表的混色行動藝術「彩耀日COLOR BOOM!!」，於8月15日至28日在桃園龍潭雄獅文具的「想像力製造所」舉行。今年的主題遊戲「繽紛色擊」和「流彩碰撞」，將帶給熱愛色彩、尋求刺激的朋友們一場前所未有的視覺與感官衝擊。

彩耀日COLOR BOOM!!今年以榮耀部落為主題，增加混色水球及進階版水搶，提升多樣玩法。玩家們將有機會在色彩的海洋中盡情奔跑，無論是三五好友還是親子家庭，都能在這場活動中找到屬於自己的樂趣與挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動現場還有繽紛樂市集，提供消暑的挫冰，以及手作課程，補給對戰所需的配備與能量。彩耀日使用可水洗染料，純棉衣服泡上溫熱水，可以輕鬆洗淨。

此外，彩耀日與兒童智能產品品牌myFirst 合作，參加活動即有機會獲得防水相機，記錄美好精彩的瞬間。向來致力於環境保護的想像力製造所，也與榮獲金級環保旅館標章認證的渴望會館、以及美國天然兒童餐具Miniware合作，為這次夏日盛會增添活力與挑戰共同提倡綠色力量。

▲▼2024彩曜日8/15開打。（圖／COLOR BOOM提供）

▲彩耀日COLOR BOOM!!今年以榮耀部落為主題，增加了多樣趣味玩法。（圖／COLOR BOOM提供）

另外，一樣提倡生活美學的BMW & MINI 大桐汽車股份有限公司，也將於彩耀日活動期間現場展示新車，讓參與者體驗戶外賞車的唯美色澤與光影變化。

「想像力製造所」官網現正接受預訂，預訂價為NT$999（原價NT$1100），內容包含入園全票一張、白色T恤一件，以及兩大主題遊戲各體驗一次。十人以上可享團體優惠價格每人NT$949，二十人以上即可包下獨立場次。另有獨家住宿套組票，享受一天一夜的全家暢玩體驗價NT$9999(原價NT$16,400)。

►官網優惠價及更多好康活動請見 https://lionpencil.com.tw/7EmsX
 

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘「賣力工作」掀全場朝聖　穿著清涼原因曝

準颱風在旁邊！西南風補力「短延時豪雨」下到發紫　圖看降雨熱區

悠遊卡搭火車優惠沒了！台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

區間車票價有漲4成空間　交長：調幅未定「TPass月票不受影響」

快訊／10縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

對男友「千年殺」戳爆痔瘡大噴血！她被提分手超後悔：我沒想到

得知遭毆打女站務員寫信　李孟諺允諾：強化台鐵警力、保全

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘「賣力工作」掀全場朝聖　穿著清涼原因曝

準颱風在旁邊！西南風補力「短延時豪雨」下到發紫　圖看降雨熱區

悠遊卡搭火車優惠沒了！台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

區間車票價有漲4成空間　交長：調幅未定「TPass月票不受影響」

快訊／10縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

對男友「千年殺」戳爆痔瘡大噴血！她被提分手超後悔：我沒想到

得知遭毆打女站務員寫信　李孟諺允諾：強化台鐵警力、保全

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

烏克蘭入侵庫斯克州　普丁從容出訪亞塞拜然

恐爆規模9.0強震！　俄堪察加半島火山噴發「直噴天際5公里」

快訊／雲雀颱風凌晨生成　今下最大地區曝

烏克蘭：炸毀俄羅斯庫斯克州第2座大橋

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

生活熱門新聞

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘曝穿衣清涼原因

「1手搖飲」泡奶精粉　一票人大推：加珍珠超好喝

林昀儒23歲生日　樊振東送上「泰勒絲歌詞」！他秒接下一句

墾丁何時開始下坡　過來人曝最後稻草

冰塊世家出身　他從小被問「做冰塊的水，到底煮過沒？」

對男友「千年殺」戳爆痔瘡　她被提分手後悔了

小情侶「在家都全裸」　一票+1：回家就脫光

更多熱門

相關新聞

天津美院畢展一作品如「人生走馬燈」 從布娃娃到輪椅引眾人深思

天津美院畢展一作品如「人生走馬燈」 從布娃娃到輪椅引眾人深思

2024年天津美術學院實驗藝術學院畢展11日在天津美術館揭幕，畢業生們將個人在藝術上的學習經驗投射到作品中，向外界展示每個人與眾不同的藝術素養。其中，有一組作品乍看之下為一批凌亂的物件擺放在地，內涵卻是代表人的一生中從出生到老年所使用過的物品，引起觀眾不少共鳴和深思。

AV女優當街「掀衣露奶」大放送！

AV女優當街「掀衣露奶」大放送！

巨大紅球Day2在永樂市場！人潮擠爆國華街

巨大紅球Day2在永樂市場！人潮擠爆國華街

藝術家純金打造1000顆米「扔黃浦江」諷糧食浪費 網友：請丟我家

藝術家純金打造1000顆米「扔黃浦江」諷糧食浪費 網友：請丟我家

桃園新基地！「色彩牆、森林」超好拍

桃園新基地！「色彩牆、森林」超好拍

關鍵字：

彩耀日COLOR BOOM想像力製造所行動藝術

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面