AV女優當街「掀衣露奶」跨海大放送！　路人舉手機狂拍

▲艾娃對著街頭直播鏡頭露奶（圖／翻攝Instagram@avalouiise，下同。）



記者吳美依／綜合報導

行為藝術家在美國紐約市、愛爾蘭首都都柏林（Dublin）設置互動裝置「入口」，透過圓形螢幕與直播設備，就能跟大西洋彼岸的人們即時互動。儘管大部分民眾熱烈回應，卻也引來不少鬧事者，美國AV女優艾娃（Ava Louise）就跑到鏡頭前掀衣露奶，路人紛紛拿起手機狂拍。

「入口」8日起分別矗立在2座城市的街頭，總部位於立陶宛的主辦單位「入口組織」（Portals Organization）表示，這是一個「通往團結星球的橋樑」，儘管地球兩端的人們無法聽見聲音，卻能透過圓圈內的視訊螢幕看見彼此。

不過，艾娃卻拍攝影片表示，她害「入口」被關掉了。根據畫面，她12日跑到「入口」前方，掀起白色坦克背心、露出雙峰，引來路人側目狂拍，螢幕另一端的都柏林街頭也有不少民眾高舉手機，「我只是想讓我的馬鈴薯（指胸部）國際化！」

艾娃男友曾上前詢問工作人員，對方證實「入口」會關閉一段時間，「很不幸，人們沒有拿出最好的表現。」不過，主辦單位卻表示，裝置13日上午因為「技術故障」出現中斷，現在已經恢復正常營運。

除了美國，愛爾蘭的「入口」也有人鬧事，包括惡意揮舞納粹黨徽與911恐攻照片。都柏林市議會13日表示，大多數互動都很正面，僅有「極少數人」表現出不雅行為，他們正在努力解決這一系列「不文明」行動。