藝術家純金打造1000顆米「扔黃浦江」諷糧食浪費　網友：請丟我家

▲大陸藝術家楊燁炘將純金米丟進上海黃浦江等地，諷刺糧食浪費。（圖／翻攝北青網）

記者魏有德／綜合報導

大陸藝術家楊燁炘13日將500克黃金打造的1000粒純金米，一粒一粒的扔進黃浦江和上海的各個角落，用行為藝術的方式諷刺浪費糧食的行為，引起網友熱議。楊燁炘表示，現在中國已經進入小康社會，糧食浪費現象全球排名第一，他還呼籲，「我們不浪費糧食，我們只浪費黃金！」

▲500克黃金打造的1000粒純金米。（圖／翻攝北青網）

《每日經濟新聞》報導，有人質疑，把黃金扔到垃圾桶，不也是一種浪費嗎？楊燁炘回應，「不浪費，在我的觀念中，黃金不如大米值錢，因為大米比較軟，比較好吃，黃金太硬，會磕著牙齒。現在，人們脖子外的黃金越來越重，而脖子內的黃金卻越來越輕，我希望通過浪費黃金的行為來重建中國人內心的黃金。」

楊燁炘的行為在微博上也引起熱烈討論，有網友表示，「不都是亂扔垃圾嗎？」；「全扔給我吧」；「作秀」；「扔我這，我可多諷刺半年」；「用另一種浪費手段提醒浪費？」。

對此，楊燁炘表示，他出身農村，從小都知道農民種植糧食的艱辛，「不同的人對這一事情的看法不一樣，接受程度也不同，我都理解。」

▲楊燁炘想透過行動藝術呼籲節約糧食。（圖／翻攝北青網）

楊燁炘指出，有人質疑是大米上面鍍了金粉，也有人認為是銅的，「我對天發誓百分之百是真的，大米是實心的，大小和真實的米粒一模一樣，做這樣的事情，需要真誠地去表現。」

楊燁炘強調，已扔掉的黃金米粒分別在上海的下水道、垃圾桶、黃浦江等很多地方，手邊還剩約100粒，準備在16日的國際糧食日去做（扔）。