慘~25歲就被當成阿伯？！壓力大、作息亂都讓頭髮拉警報，讓皮膚科醫師告訴你這一步

▲不少男性認為,掉髮問題是中年男性才會有的問題,專業皮膚科鍾佩宜醫師(右)平常也會被病患問到無數關於掉髮的迷思。 (圖/記者周宸亘攝,下同)

掉髮一定要吃藥?常洗頭容易導致掉髮??常見迷思讓專業皮膚科醫師為你解答!

專業皮膚科鍾佩宜醫師認為,隨著生活工作壓力增長,男性將更早面對各種頭髮問題,因此更需要建立正確知識,及早了解掉髮緣由,並採取有效預防措施!

Q:男性45歲以後才需要擔心掉髮問題?

A:掉髮與年齡並非絕對相關,有些早發型患者也可能在30歲前就開始掉髮。

Q:除了遺傳因素,還有哪些因素會造成掉髮?

A:常見的掉髮原因包括壓力大、作息不正常、免疫失調、雄性賀爾蒙異常、感染或是營養不均衡。

Q:夏天這麼熱,洗完頭髮不吹乾沒關係吧?

A:不行喔!頭髮必須要吹乾!吹乾頭髮可以減少細菌滋生,逆著毛髮生長方向吹整,可以讓頭髮更具豐盈感!

Q:每次洗頭都會掉好多頭髮,乾脆不洗就不會掉髮?

A:洗頭掉的頭髮是因為已經進入休止期,掉下來只是時間問題,所以不洗頭並不會阻止頭髮掉落。若因不洗頭造成頭皮油脂堆積,反會產生更多頭皮問題

Q:洗頭要用冷水,才會長頭髮?

A:男性頭皮油脂較多,若直接以冷水洗髮,油脂不易洗淨。建議先以溫熱水將洗髮精充分起泡清洗頭髮頭皮後,再以溫涼水沖洗頭皮,促進循環代謝,維持健康頭皮

Q:遇到掉髮問題,只能擦藥吃藥嗎?

A:若是非遺傳性掉髮,其實可以透過營養補充品或頭皮保養品來預防,像是迷迭香油、南瓜籽油、椰子油、蓖麻油、芝麻、維他命B5、人參,鋅、異黃酮和生物素等,都有助於健康生髮。

Q:選擇頭皮保養品要注意什麼?

A:建議先諮詢皮膚專科醫生,再使用對應的產品,也要選擇知名品牌及溫和具功效實證的成分。但要特別留意,頭髮生長週期為4個月,若是過於強調速效,就要特別小心!

皮膚科醫師推薦關鍵頭皮保養, 50種珍貴養髮成分打造健康頭髮生長環境!

日本樂敦製藥特別針對亞洲男性頭皮和頭髮問題,推出50惠男士激活養髮精華,在頭髮生長的不同週期,注入50種珍貴養髮成分,活絡頭皮、強韌髮根,新生頭髮自然健康充滿豐厚感。

▲除了到皮膚科門診諮詢,也可考慮選擇頭皮護理產品,幫頭皮與秀髮維持健康。

除了日本樂敦製藥嚴選有效養髮成分甘草酸二鉀,能調理頭皮環境,確保頭髮生長時有「健康肥沃的土壤」,還有咖啡因、芝麻籽、維他命B5等,能進一步深入髮根,以滿滿營養提升頭髮的「抓地力」。人參、薑根、當藥與茯苓等精華,則能強化頭皮健康屏障,賦予頭髮生命力,還能讓頭髮在視覺上看起來更具豐厚感。天然草本成分減少刺激,溫和呵護脆弱頭皮,清涼舒適不油膩的使用感,早上出門前使用也不影響造型。經消費者實測只要早晚使用四個月,超過99%使用者認為有效激活頭髮,使頭髮更強韌健康具濃密豐盈感,100%消費者更表示會持續使用。在香港更因優秀的功效與口碑,榮登香港熱銷第一養髮精華品牌!

▲50惠男士激活養髮精華(上)獲得超過99%的使用者滿意見證,只要連續使用4個月,就會發現不一樣!

▲50惠也推出專為亞洲男士設計的洗髮露!同樣有50種保養精華,全系列溫和弱酸性不含皂鹼,有效調理頭皮,打造健康頭髮生長環境,輕鬆再現濃密強韌頭髮。

▲搭配含有養髮成分的洗髮露,洗髮同時調理頭皮,養髮效果更好。

Never too early, never too late! 現在就開始鞏固健康豐厚頭髮!

專業皮膚科鍾佩宜醫師建議,頭髮問題和任何身體問題都一樣,別等到變嚴重後才開始重視它!規律的日常作息搭配使用頭皮保養品,才能讓頭髮重新煥發健康,再現豐厚感,重拾年輕自信!

