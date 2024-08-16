慘~25歲就被當成阿伯？！壓力大、作息亂都讓頭髮拉警報，讓皮膚科醫師告訴你這一步

▲不少男性認為，掉髮問題是中年男性才會有的問題，專業皮膚科鍾佩宜醫師（右）平常也會被病患問到無數關於掉髮的迷思。 （圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

掉髮一定要吃藥?常洗頭容易導致掉髮？？常見迷思讓專業皮膚科醫師為你解答！

專業皮膚科鍾佩宜醫師認為，隨著生活工作壓力增長，男性將更早面對各種頭髮問題，因此更需要建立正確知識，及早了解掉髮緣由，並採取有效預防措施！

Ｑ：男性45歲以後才需要擔心掉髮問題？

Ａ：掉髮與年齡並非絕對相關，有些早發型患者也可能在30歲前就開始掉髮。

Ｑ：除了遺傳因素，還有哪些因素會造成掉髮？

Ａ：常見的掉髮原因包括壓力大、作息不正常、免疫失調、雄性賀爾蒙異常、感染或是營養不均衡。

Ｑ：夏天這麼熱，洗完頭髮不吹乾沒關係吧？

Ａ：不行喔！頭髮必須要吹乾！吹乾頭髮可以減少細菌滋生，逆著毛髮生長方向吹整，可以讓頭髮更具豐盈感！

Ｑ：每次洗頭都會掉好多頭髮，乾脆不洗就不會掉髮？

Ａ：洗頭掉的頭髮是因為已經進入休止期，掉下來只是時間問題，所以不洗頭並不會阻止頭髮掉落。若因不洗頭造成頭皮油脂堆積，反會產生更多頭皮問題

Ｑ：洗頭要用冷水，才會長頭髮？

Ａ：男性頭皮油脂較多，若直接以冷水洗髮，油脂不易洗淨。建議先以溫熱水將洗髮精充分起泡清洗頭髮頭皮後，再以溫涼水沖洗頭皮，促進循環代謝，維持健康頭皮

Ｑ：遇到掉髮問題，只能擦藥吃藥嗎？

Ａ：若是非遺傳性掉髮，其實可以透過營養補充品或頭皮保養品來預防，像是迷迭香油、南瓜籽油、椰子油、蓖麻油、芝麻、維他命B5、人參，鋅、異黃酮和生物素等，都有助於健康生髮。

Ｑ：選擇頭皮保養品要注意什麼？

Ａ：建議先諮詢皮膚專科醫生，再使用對應的產品，也要選擇知名品牌及溫和具功效實證的成分。但要特別留意，頭髮生長週期為4個月，若是過於強調速效，就要特別小心！

皮膚科醫師推薦關鍵頭皮保養， 50種珍貴養髮成分打造健康頭髮生長環境！

日本樂敦製藥特別針對亞洲男性頭皮和頭髮問題，推出50惠男士激活養髮精華，在頭髮生長的不同週期，注入50種珍貴養髮成分，活絡頭皮、強韌髮根，新生頭髮自然健康充滿豐厚感。

▲除了到皮膚科門診諮詢，也可考慮選擇頭皮護理產品，幫頭皮與秀髮維持健康。

除了日本樂敦製藥嚴選有效養髮成分甘草酸二鉀，能調理頭皮環境，確保頭髮生長時有「健康肥沃的土壤」，還有咖啡因、芝麻籽、維他命B5等，能進一步深入髮根，以滿滿營養提升頭髮的「抓地力」。人參、薑根、當藥與茯苓等精華，則能強化頭皮健康屏障，賦予頭髮生命力，還能讓頭髮在視覺上看起來更具豐厚感。天然草本成分減少刺激，溫和呵護脆弱頭皮，清涼舒適不油膩的使用感，早上出門前使用也不影響造型。經消費者實測只要早晚使用四個月，超過99%使用者認為有效激活頭髮，使頭髮更強韌健康具濃密豐盈感，100%消費者更表示會持續使用。在香港更因優秀的功效與口碑，榮登香港熱銷第一養髮精華品牌！

▲50惠男士激活養髮精華（上）獲得超過99%的使用者滿意見證，只要連續使用4個月，就會發現不一樣！

▲50惠也推出專為亞洲男士設計的洗髮露！同樣有50種保養精華，全系列溫和弱酸性不含皂鹼，有效調理頭皮，打造健康頭髮生長環境，輕鬆再現濃密強韌頭髮。

▲搭配含有養髮成分的洗髮露，洗髮同時調理頭皮，養髮效果更好。

Never too early, never too late! 現在就開始鞏固健康豐厚頭髮！

專業皮膚科鍾佩宜醫師建議，頭髮問題和任何身體問題都一樣，別等到變嚴重後才開始重視它！規律的日常作息搭配使用頭皮保養品，才能讓頭髮重新煥發健康，再現豐厚感，重拾年輕自信！

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