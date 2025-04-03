罕見清明節「180年一遇」　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

▲掃墓時有些禁忌千萬別犯，以免造成負面影響。（示意圖／資料照）

記者曾羿翔／綜合報導



清明節是台灣重要的民俗節日，許多人會在這天掃墓祭祖，緬懷祖先。今年（2025年）與去年清明節都落在國曆4月4日，民俗專家廖大乙提醒，掃墓時有些禁忌千萬別犯，以免造成負面影響。

廖大乙表示，今年有兩個立春和兩個農曆六月，形成罕見的「雙春閏月逢青蛇」，這種情況約180年才會出現一次，特別需要注意相關習俗和禁忌。清明節通常落在西曆4月4日至6日，許多人會選在這段時間掃墓、祭拜祖先，以表達孝心與敬意。不過，由於掃墓屬於陰陽交會的傳統習俗，仍須謹慎遵循相關禁忌。

例如，無論是在納骨塔或墓地，言行舉止都應特別注意，避免觸犯禁忌。特別需要留意的是，離開時千萬不要說「再見」，而是應該直接轉身離開，以免無形中招來「好兄弟」跟隨回家。此外，有些人並不適合參與掃墓，像是80歲以上的長輩、幼童、孕婦、體質較虛弱者及女婿，這五類人因為氣場較弱或身分特殊，建議盡量避免參加。

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廖大乙提到，2025年是乙巳蛇年，五行屬木，由於清明掃墓與喪禮一樣屬於陰陽交界的場合，因此生肖屬蛇、虎、猴、豬的人今年特別需要謹慎，因為氣場相對較弱、運勢較低，容易受到影響。若無法避免前往掃墓，建議選擇上午陽氣較盛的時段，以降低觸煞風險。

▲命理專家廖大乙提醒，掃墓時間要選擇上午陽氣較盛的時段，以降低觸煞風險 。（圖／廖大乙提供）



此外，清明祭祖時應慎選供品，避免擺放「三陰」水果——芭樂（番石榴）、番茄、李子或梨子。芭樂和番茄因為籽多，象徵吃了又排出，也被視為不潔，對神明與祖先不夠尊敬；而李子、梨子的諧音則帶有「離」的意味，不適合在家庭團圓的祭拜場合出現。

如果希望透過清明祭祖來轉運、保佑家族興旺，廖大乙也建議準備「三陽」橘子、蘋果、白煮蛋，因為橘子和蘋果代表吉祥平安、白煮蛋在拜完後分給在場親友，大家剝殼吃掉，再將碎蛋殼丟到垃圾桶，有重新脫殼、金蟬脫殼之意，能祛厄開運。

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