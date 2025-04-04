　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市漢堡店長偷拍女工讀生　社會局官網公布姓名

▲▼美式漢堡店長鄭凱元因偷拍騷擾未成年女工讀生，被台北市社會局公布姓名。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市社會局公布曾在擔任漢堡店偷拍女工讀生的店長鄭凱元姓名。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾在台北市公館美式漢堡店擔任店長的鄭凱元，被控在前年4月到9月間，多次對觸摸店內女員工肩、臀等敏感部位，還企圖以手機偷拍女員工如廁，台北地檢署根據事證認定鄭涉嫌妨害祕密未遂，考量鄭男認罪願賠償2名未成年工讀生共60萬元，給予緩起訴處分。台北市政府社會局日前決定公布其姓名與犯行。

本案爆發於2023年9月間，1名打工的未成年女學生在漢堡店上廁所時，聽到門外有異聲，開門查看目睹店長鄭凱元拿著手機蹲在門口，當場抓包鄭企圖偷拍未遂，女學生氣得跟其他同事告狀，另名同樣未成年的女工讀生表示，同年稍早的8月27日晚上，她發現廁所旁的通風口有支手機，她當下決定不上廁所了，立即拍照存證後離開。

消息在漢堡店女員工之間傳開後，又有其他成年員工想起，曾在4月到7月間，分別在漢堡店廚房備料，或者打包垃圾的時候，突然被店長以猝不及防的方式搭肩摟腰，或是觸碰腰、臀等敏感部位，有時店長還會從後方，以自己的肚子或下體去頂被害人。

▲▼位於公館商圈的美式漢堡餐廳驚傳老闆偷拍女員工如廁，遭被害人揪團提告。（圖說下同／翻攝網路）

▲女工讀生拍下廁所通風口的手機照片，成為店長涉嫌偷拍證據。（資料照／翻攝網路）

4名女員工討論後決定提告，檢警在2023年9月12日緊急搜索拘提鄭凱元，並查扣手機，鄭凱元坦承一時把持不住，試圖偷拍女員工，但否認有性騷擾女員工，辯稱是因為漢堡店內工作環境不大，在廚房裡面多少會有碰觸，並非故意。

檢察官根據相關事證，認定鄭凱元2度偷拍未成年人如廁未遂，涉嫌違《兒少性剝削防制條例》，考量鄭男已與2名被害人調解，分別承諾賠償35萬元、25萬元，因此決定給予緩起訴處分，處分期間3年，並接受法治教育24小時。

▲美式漢堡店長鄭凱元因偷拍未成年女員工公布姓名。（圖／翻攝社會局網站）

▲美式漢堡店長鄭凱元因偷拍未成年女員工公布姓名。（圖／翻攝社會局網站）

至於其他員工指控遭無故觸摸、性騷擾的部分，因店內監視器影像沒有回放功能，在缺乏客觀證據佐證下，鄭凱元獲處分不起訴。不過鄭凱元偷拍未遂的行為，經台北市社會局審核後，另依《兒少福利與權益保障法》，公布其姓名。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3544 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大甲媽今晚起駕！預估60萬人陪走　鎮瀾宮人潮縮時畫面曝
圖／12綠委罷免門檻一次看
古林睿煬狂飆8K最快154！　球迷嗨喊：完美三振機器
機率不到1%！　罕見大翅鯨出沒花蓮外海
圖／35藍委罷免門檻一次看
川普揮刀戰術　台灣找誰去談判？網推2人
葉欣眉罹直腸罹類癌　醫示警「10症狀」：3器官都可能發生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中橫便道持續落石！取消連假增開班次　現場土石封路畫面曝光

公車撞倒10機車！司機衝下車扶正...然後跑了　超扯畫面曝

北市漢堡店長偷拍女工讀生　社會局官網公布姓名

桃園3勇警圍捕拒檢毒販受傷　張善政探視慰問

南三段又山難！女高山症苦撑2天　直升機成功救援畫面曝光

車藏「100包果汁」　駕駛自曝真相下場要關3個月

男下車沒鎖門！送雞蛋到早餐店「5萬不見了」　警全力追緝

監獄管理員淪吸金總裁傳令兵　收高檔手機...還指示幹部開公司

志工2年中獎4045張領101萬...竟是暗槓愛心發票　這下慘了

渣男假面試心理實驗　騙少女矇眼脫光抹精油硬上！偷拍遭判刑

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

懷疑餐點有少！女咆哮大鬧 #麥當勞　狂掃桌面薯條漢堡亂噴

李珠珢被嚇到還不忘跳舞　立刻表情管理超敬業XD

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

【環島遇到撒嬌黑狗】陪走25km！送安置後結局超溫暖

中橫便道持續落石！取消連假增開班次　現場土石封路畫面曝光

公車撞倒10機車！司機衝下車扶正...然後跑了　超扯畫面曝

北市漢堡店長偷拍女工讀生　社會局官網公布姓名

桃園3勇警圍捕拒檢毒販受傷　張善政探視慰問

南三段又山難！女高山症苦撑2天　直升機成功救援畫面曝光

車藏「100包果汁」　駕駛自曝真相下場要關3個月

男下車沒鎖門！送雞蛋到早餐店「5萬不見了」　警全力追緝

監獄管理員淪吸金總裁傳令兵　收高檔手機...還指示幹部開公司

志工2年中獎4045張領101萬...竟是暗槓愛心發票　這下慘了

渣男假面試心理實驗　騙少女矇眼脫光抹精油硬上！偷拍遭判刑

美國安局長遭拔官、副手被調職　川普開除多名國安官員

大甲媽今晚起駕！預估60萬人陪走　鎮瀾宮人潮縮時畫面曝

中橫便道持續落石！取消連假增開班次　現場土石封路畫面曝光

肌肉萎縮嚴重！　他陪大甲媽遶境「第3年竟好了」

出清波音787-8　南方航空一口氣掛牌轉讓10架！

趙露思夢幻新髮色「撞樹」美成仙！粉紅挑染超顯白　怕漂先改變妝容

公車撞倒10機車！司機衝下車扶正...然後跑了　超扯畫面曝

田亞霍「辦告別式」現場曝光！　1畫面超荒唐…全場看傻眼

春日走讀遊山上　台南水道博物館集章樂趣賞人文

讓他升！古林睿煬狂飆8K最快154　球迷嗨喊：完美三振機器

阿弟女兒幫Energy配CP　笑喊：爸爸是攻XD

社會熱門新聞

台南「路人阿伯」被偷290萬！真實身分曝　兇手嚇爛投案

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

六福村「89猴」IG嗆警：挑戰公權力　影片最後3秒求饒

快訊／台中行人遭轎車撞噴！頭部受創　送醫搶救不治

六福村「89猴」出沒！　停車場飆車甩尾嗆警

國道「烏龜」占用內線最重罰1萬2　警曝違規照一票車主嗨翻

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

高雄楠梓街頭鬥毆　球棒惡煞路口猛砸

人妻整骨出軌　他辯：老公同意各自玩

六福村「89猴」自稱國軍小哥哥！　起底曾參加拳霸

少女住處激戰堂哥！乾爸開門驚見兩人同床

柯文哲出院　坐輪椅現身畫面曝

摸彩他中了頭獎背不出電話號碼被取消

3歲童遭背刺　母：想保護飲料店阿姨

更多熱門

相關新聞

假面試硬上少女　渣男偷拍過程遭判刑

假面試硬上少女　渣男偷拍過程遭判刑

台北黃姓男子2022年間，透過求職網站假意徵求行政助理，騙取15歲少女小芊（化名）前來面試，之後以作心理實驗為由約出小芊，將她戴上眼罩、脫去衣物，以精油按摩小芊全身，之後性侵得逞，黃男還以手機錄下過程。家屬提告，高院審理後，拍攝少女性影像部分判刑1年6月、偷拍部分則判刑3年2月。可上訴。

六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上

六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上

少女住處激戰堂哥！乾爸開門驚見兩人同床

少女住處激戰堂哥！乾爸開門驚見兩人同床

工程師變偷拍狼！賣場狂拍裙底

工程師變偷拍狼！賣場狂拍裙底

上傳未成年私密片到Fans17　噁男獲緩刑

上傳未成年私密片到Fans17　噁男獲緩刑

關鍵字：

偷拍妨害秘密未成年兒少性剝削兒少保障漢堡店社會局公布

讀者迴響

熱門新聞

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

葉欣眉坦承直腸罹類癌病榻照曝光發炎住五天四夜

台南「路人阿伯」被偷290萬！真實身分曝　兇手嚇爛投案

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

快訊／台積電與英特爾傳將成立合資企業

即／大西洋雷克雅內山脊6.9地震

iPhone 16 Pro Max恐飆漲至7.6萬

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

川普關稅大刀砍殺股市！　專家曝2族群最慘

六福村未成年受困　運將還原現場

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

預約秒殺卻0人到場　宜蘭綠博：公民教育怎麼了

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

更多

最夯影音

更多

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面