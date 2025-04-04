北市漢堡店長偷拍女工讀生　社會局官網公布姓名

▲台北市社會局公布曾在擔任漢堡店偷拍女工讀生的店長鄭凱元姓名。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾在台北市公館美式漢堡店擔任店長的鄭凱元，被控在前年4月到9月間，多次對觸摸店內女員工肩、臀等敏感部位，還企圖以手機偷拍女員工如廁，台北地檢署根據事證認定鄭涉嫌妨害祕密未遂，考量鄭男認罪願賠償2名未成年工讀生共60萬元，給予緩起訴處分。台北市政府社會局日前決定公布其姓名與犯行。

本案爆發於2023年9月間，1名打工的未成年女學生在漢堡店上廁所時，聽到門外有異聲，開門查看目睹店長鄭凱元拿著手機蹲在門口，當場抓包鄭企圖偷拍未遂，女學生氣得跟其他同事告狀，另名同樣未成年的女工讀生表示，同年稍早的8月27日晚上，她發現廁所旁的通風口有支手機，她當下決定不上廁所了，立即拍照存證後離開。

消息在漢堡店女員工之間傳開後，又有其他成年員工想起，曾在4月到7月間，分別在漢堡店廚房備料，或者打包垃圾的時候，突然被店長以猝不及防的方式搭肩摟腰，或是觸碰腰、臀等敏感部位，有時店長還會從後方，以自己的肚子或下體去頂被害人。

▲女工讀生拍下廁所通風口的手機照片，成為店長涉嫌偷拍證據。（資料照／翻攝網路）

4名女員工討論後決定提告，檢警在2023年9月12日緊急搜索拘提鄭凱元，並查扣手機，鄭凱元坦承一時把持不住，試圖偷拍女員工，但否認有性騷擾女員工，辯稱是因為漢堡店內工作環境不大，在廚房裡面多少會有碰觸，並非故意。

檢察官根據相關事證，認定鄭凱元2度偷拍未成年人如廁未遂，涉嫌違《兒少性剝削防制條例》，考量鄭男已與2名被害人調解，分別承諾賠償35萬元、25萬元，因此決定給予緩起訴處分，處分期間3年，並接受法治教育24小時。

▲美式漢堡店長鄭凱元因偷拍未成年女員工公布姓名。（圖／翻攝社會局網站）

至於其他員工指控遭無故觸摸、性騷擾的部分，因店內監視器影像沒有回放功能，在缺乏客觀證據佐證下，鄭凱元獲處分不起訴。不過鄭凱元偷拍未遂的行為，經台北市社會局審核後，另依《兒少福利與權益保障法》，公布其姓名。