快訊／雷克雅內山脊6.9地震　美國沒有偵測到海嘯威脅

▲雷克雅內山脊6.9地震，美國沒有偵測到海嘯威脅。（圖／翻攝USGS）



記者許力方／綜合報導

緬甸上周剛發生8.2大地震，震驚全球，隨後各地大小地震不斷，引起各方關注。美國地質調查局發現，貫穿整個大西洋的海底山脈、大西洋中洋脊中的雷克雅內斯山脊（Reykjanes Ridge）於當地時間3日下午2時9分發生規模6.9地震，震源深度僅10公里，屬於極淺層地震，美方沒有偵測到海嘯威脅。雷克雅內斯山脊位於冰島西南方，而大西洋中洋脊與全球板塊運動息息相關，但距離台灣遙遠，並不位在太平洋地震帶。