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7-11濃萃美式買2送2、全家咖啡買1送1！超商「連假優惠」懶人包

▲7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 咖啡買2送2。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

連假期間，超商紛紛推出優惠，7-11即日起至4月6日，門市濃萃美式「買2送2」、濃萃拿鐵「買2送1」，APP也有大杯美式32杯888元，等於一杯只要27元，自帶杯再折5元。全家便利商店4月4日至4月6日加碼會員優惠，特濃美式、特濃拿鐵，還有霜淇淋「買1送1」；萊爾富門市也有指定咖啡「買1送1」、APP「買20送20」優惠。

▲▼全家合作伊藤園推出抹茶霜淇淋。（圖／業者提供）

▲全家合作伊藤園推出「抹茶霜淇淋」，連假期間「買1送1」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 即日起至4月6日，連續5天推出春遊開心價活動，活動期間會員到超過7千家門市，購買CITY系列、飲料、零食、冰品、冷凍食品、甜點、健美機能等指定11大類別商品，結帳金額滿250元立折20元，再加贈5點OPENPOINT；滿1000元立折100元，再加贈20點OPENPOINT，回饋率最高達12%。

▲7-11 門市大杯濃萃美式「買2送2」。（圖／7-11提供）

●門市咖啡飲品優惠，4月2日至4月6日：

大杯濃萃美式，買2送2。
大杯濃萃拿鐵，買2送1。
大杯精品拿鐵，買2送1。
咖啡珍珠歐蕾，買1送1。
冰淇淋紅茶，買1送1。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲門市即日起至4月15日還有茶拿鐵優惠。（圖／業者提供）

●門市即日起至4月15日「茶拿鐵」優惠：

福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵，任選第二杯半價。

●OPENPOINT行動隨時取，即日起至4月9日優惠：

大杯美式，32杯888元（省552元）。
大杯拿鐵，22杯888元（省322元）。
指定冰飲，任選18杯888元（省最多462元）。
珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶，22杯888元（省432元）。
西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡，任選16杯888元（省最多392元）。
中杯精品美式／中杯精品拿鐵，14杯888元（省最多512元）。

▲▼OPENPOINT行動隨時取春遊優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家推出「會員限定」周末加碼，4月4日至4月6日，實體店鋪 Let’s Café特濃美式、特濃拿鐵，同品項「買1送1」。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●康康5優惠

全家4月3日至4月6日「康康5優惠」，WA!COOKIES!伯爵可可奶蓋雪糕、FamiCollection金萱二十七、泰山Cheers氣泡水、UCC無糖咖啡、Fami!ce霜淇淋(不限口味)、Fami!ce喝的霜淇淋，通通同品項「買1送1」。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●全家「會員限定優惠」：

全家即日起至4月6日，Let’s Café特大拿鐵、緞金龍金高拿鐵「第二杯10元」。味味A排骨雞乾麵「買2送2」、CHARM野性魅力凍乾任選「買1送1」、雪碧買1送1等。

▼全家即日起至4月6日「會員限定優惠」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至4月6日「限時殺」優惠，多項民生商品、飲品第二件10元、買1送1、兩件更省。包括威豹能量飲、可口可樂，都有「買1送1」。農心安城湯麵、隨緣紅燒嫩菇湯麵，第二件只要10元。靠得住抑菌好眠棉，原價118元，特價只要39元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富咖啡飲品優惠

門市4月2日至4月8日：
中杯特濃美式、中杯特濃拿鐵，買1送1。

門市4月2日起至4月29日：
珍珠奶茶回歸，買1送1。

萊爾富APP，4月2日起至4月29日：
大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵「買20送20」。

▲萊爾富咖啡「買20送20」趁便宜囤起來。（圖／萊爾富提供）

★OKmart

OKmart 在連假期間，全台門市同步啟動「OK派對嘉年華」，糖餅與飲料任選2件即可參加抽抽樂，有機會抽中「最低1 折」優惠，多款指定補給商品也有限時優惠，包括蘋果西打兩件59元、舒跑運動飲料第二件5折、愛之味健康油切分解茶兩件49元。

大量飲水族群首選「OKchoice WATER 天然水 2200ml」第二件只要10元，清潔補給則推薦「極柔感三層抽取式衛生紙」每串特價99元，12串箱購價1188元。

▲OK mart 咖啡優惠。（圖／業者提供）

「OKCAFE 特大杯咖啡優惠」4月2日至4月6日展開，全台門市推出特大杯莊園美式、拿鐵「同品項買2送1」。同步於OKMALL 線上商城，推出「買6送3、買20送12」。

4月7日適逢世界健康日暨開工日，OKCAFE 推出「大杯莊園美式/拿鐵買2送2」（含極淬系列），雲端商城OKMALL 更加碼「買10送10」。

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