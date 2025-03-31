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泡麵排行榜連5年奪冠！網友各種花式邪教吃法照樣美味「統一麵」超百搭

▲▼泡麵,統一麵,排行,家樂福,創意,統一肉燥麵,辣味蔥燒牛肉麵。（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

現代台灣人生活節奏快，工作壓力大，三餐幾乎都靠外食解決，簡直是「外食戰士」等級，無論是國家衛生研究院、民間基金會，還是市調機構的研究都顯示，國人外食比例逼近七成；但天天當「老外」，總有膩的時候，這時候就輪到泡麵出場啦！煮法快速方便，完全就是懶人救星，隨時隨地在家就能來上一碗，還能自由發揮創意加料，讓味蕾不無聊。

泡麵的魅力不只台灣人愛吃，全球都超級瘋！根據Fortune Business Insights網站報告，全球方便麵市場規模預計將從2024年的610.8億美元增長到2032年的982.6億美元，預期成長速度狂飆！畢竟誰能抵擋這碗香噴噴、熱騰騰的速食美味呢？而且網友們更是腦洞大開，各種邪門歪道的泡麵神吃法層出不窮，從基本的加起司、青菜、打蛋到炒泡麵，還有加巧克力、奶茶等這種挑戰味蕾極限的吃法，讓人忍不住想喊：「這也可以？！」

一碗下肚幸福感爆表的泡麵也早就擺脫以往「垃圾食物」的刻板印象，不再是家長們反彈的食物，現今市面上不少泡麵都講究湯頭熬製、麵體口感，再加上自煮加蛋、加青菜，都讓吃泡麵更營養也更有儀式感！泡麵品項琳瑯滿目，其中一直是台灣民眾熟悉好味道的「統一麵」，就屬於湯底講究、麵條滑順那一派，還推出多種口味如經典的肉燥麵、清甜的鮮蝦麵以及辣味蔥燒牛肉麵等，都讓料理小白在家隨便煮也能變大廚，不買真的對不起自己！

▲▼泡麵,統一麵,排行,家樂福,創意,統一肉燥麵,辣味蔥燒牛肉麵。（圖／業者提供）

▲不少網友發揮創意，使用統一麵來進行創意料理（圖為統一麵 鮮蝦風味麵）。

外面餐廳賣的炒泡麵，用統一麵就能簡單做出來！選用最多網友愛吃的統一麵肉燥麵，麵下水煮2至3分鐘後撈起瀝水後，直接加入精髓的統一麵肉燥醬包拌開，一碗香氣撲鼻的統一麵肉燥炒泡麵就出爐啦！隱藏版的好吃美味絕對會讓平時沒在吃泡麵的人也一吃成主顧。

還有不少網友發揮創意用統一麵嘗試做出各種驚喜料理，例如靈感來自早餐店常吃的蛋餅夾肉片，有脆友（Threads）改用統一麵辣味蔥燒牛肉麵做出泡麵蛋餅，料理過程超容易，料理小白也別怕失敗，「蛋餅煎一煎把煮好的泡麵放進去就好了」，澱粉大餐被網友笑說「好罪惡好快樂」，也有好心網友留言加碼好吃密技「用調味包煎蛋餅」立刻讓美味程度再翻倍。

▲▼泡麵,統一麵,排行,家樂福,創意,統一肉燥麵,辣味蔥燒牛肉麵。（圖／翻攝自社群網站）

▲▼泡麵,統一麵,排行,家樂福,創意,統一肉燥麵,辣味蔥燒牛肉麵。（圖／翻攝自社群網站）

▲▼泡麵,統一麵,排行,家樂福,創意,統一肉燥麵,辣味蔥燒牛肉麵。（圖／翻攝自社群網站）

也有網友把統一麵蔥燒牛肉麵的調味包加上太白粉水，大火勾芡做成燴飯醬，淋在拌炒過的肉片、青菜和白飯上，媲美餐廳料理的噴香牛肉燴飯就完成了，宛如小當家般的神級廚藝讓網友驚嘆「真是佩服這樣料理，沒想過」！另外，有脆友參考韓式生菜包肉的吃法，在生菜裡包進豬腳和煮好的統一麵，一大口塞進嘴裡超級滿足，味道中和後口感豐富又不膩，而且蔬菜、蛋白質和澱粉三種營養通通吃到了，不少網友看到直喊「看照片就開始肚子餓了」！

▲▼泡麵,統一麵,排行,家樂福,創意,統一肉燥麵,辣味蔥燒牛肉麵。（圖／翻攝自社群網站）

▲▼泡麵,統一麵,排行,家樂福,創意,統一肉燥麵,辣味蔥燒牛肉麵。（圖／翻攝自社群網站）

▲▼泡麵,統一麵,排行,家樂福,創意,統一肉燥麵,辣味蔥燒牛肉麵。（圖／翻攝自社群網站）

▲▼泡麵,統一麵,排行,家樂福,創意,統一肉燥麵,辣味蔥燒牛肉麵。（圖／翻攝自社群網站）

台灣人有多愛吃統一麵？家樂福最新公布的2024年泡麵熱銷榜，銷量冠軍依舊是統一麵肉燥麵，光是家樂福通路的銷量就衝破1億200萬元，穩坐冠軍寶座而且已經連霸5年，戰績真的猛得誇張！就因為統一麵夠百搭，無論是蒸、煮、炒、炸，怎麼料理都美味，堪稱「泡麵界的變形金剛」，不管是學生熬夜充飢、上班族加班續命，還是老饕創意煮法大挑戰，通通能完美駕馭！能拿下年度銷售冠軍，絕對是實至名歸，不愧是台灣之光的泡麵界王者。餓了嗎？現在就快把家裡囤貨的統一麵拿出來煮吧！

【獨家優惠】
2025/4/3-4/16至家樂福通路購買統一麵系列袋麵（肉燥、蔥牛、鮮蝦、肉骨茶），滿額199元即可加贈紅利點數3,000點！

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