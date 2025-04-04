股市暴跌要逃嗎？　股神巴菲特「曝1箴言」教散戶如何應對

▲巴菲特強調，散戶投資者應該堅持長期投資。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普於2日宣布，對所有美國貿易夥伴徵收10%的關稅，並對有貿易逆差的國家徵收更高的關稅，導致美股震盪，引發部分投資人恐慌。不過股神巴菲特（Warren Buffett）對於市場波動則有不一樣看法，他認為股市下跌才是進場機會，散戶投資人應該堅持長期投資。

CNBC特別提到巴菲特2017年在致波克夏（Berkshire Hathaway）股東信中的內容。他寫道，在面對市場波動時，投資人應該保持冷靜，同時引用英國詩人吉卜林（Rudyard Kipling）1895年創作的經典詩篇《如果》，提醒投資人不要因市場波動而「失去理智」。

巴菲特直言，「沒有人能預測股市在短期內會跌到什麼程度，如果市場出現大幅下跌，投資人應該留意吉卜林的詩句：『如果你能在所有人都失去理智時，保持冷静；如果你能耐心等待，而不因等待而厭倦；如果你能思考，但不讓思考成為你的唯一目標；如果當所有人都懷疑你時，你依然能相信自己…那麼，這世界與所有的一切都將屬於你。』」

報導稱，當股市進入回調，出現10%或以上的下跌是常見現象。根據Baird Private Wealth Management的數據，自1980年以來，標普500指數就曾經歷21次這樣的下跌，年內平均跌幅為14%。

巴菲特提醒，市場的信號隨時可能從綠燈變成紅燈，而不會經歷黃燈，投資人無法預測市場情況是否會變得更糟。因此，無論市場修正是短暫還是漫長，散戶投資者應該堅持長期計畫並持續投資。

根據THhe Motley Fool報導，巴菲特在談到他的「反向投資法」時曾說過，「有些人購買了一支股票後，認為股價上漲是好事，股價下跌是壞事。但我的想法恰恰相反，我更喜歡它的股價下跌，因為這是進場的絕佳機會。」