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逛美式賣場總是忍不住跟風？「低調熱銷王」別錯過　內行人都在囤貨

▲▼ 逛美式賣場總是忍不住跟風？「低調熱銷王」別錯過　內行人都在囤貨 。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

美式賣場好買好逛，不僅是購物天堂，還是很多人消磨時光的好去處，即使沒有明確的購物目標，漫無目的地閒逛，也能意外發現驚喜，尤其當人群湧向某區狂掃貨，絕對要好奇去湊熱鬧，看看大家都在默默地搶什麼超值好物！像是許多人私藏的好物清單中，「低調熱銷王」少不了一款神級堅果，每次一上架，彷彿有種魔力般，經過就忍不住想抱走一整箱，更好康的是，4月13日前享95元優惠，讓民眾直呼「此時不囤貨更待何時！」

不定期在好市多上架，但只要出現就會熱銷的明星商品，就是「萬歲牌優格風味綜合堅果」，低溫烘焙核桃及胡桃，與酸甜蔓越莓乾、鳳梨乾，口感軟硬兼具，美味又涮嘴，無論是下午茶、運動前後或忙碌時突然肚子餓，隨時都能來一包補充健康能量，吃起來有飽足感，解嘴饞最剛好，便利小包裝設計也很方便攜帶，適合作為外出野餐的小點心，與家人好友一起享用。

吃堅果，除了可以吃到膳食纖維，對於促進腸道蠕動有幫助之外，萬歲牌這款不是普通的綜合堅果，仔細品嚐會發現多了一股檸檬香氣酸甜清爽，獨特之處在於清爽檸檬優格風味，還有專利雙層包埋益生菌，以雙層蛋白質包覆，能耐熱、耐胃酸，大幅提高益生菌的存活力，確保好菌可以順利在腸道釋放，在享受美味的同時，也能照顧腸道健康。因此經常一上架就造成搶購熱潮，即日起至4月13日更祭出特惠折價95元，不管是堅果愛好者、地方媽媽或小資女，都不放過囤貨的好機會。

美式賣場,堅果,萬歲牌優格風味綜合堅果,益生菌,零食,嘴饞,點心,膳食纖維,囤貨（圖／古錐媽提供）

▲古錐媽全家都是堅果控，萬歲牌優格風味綜合堅果乾有豐富膳食纖維，又特別添加了益生菌，全家人吃了都很喜歡。（圖／古錐媽提供）

晉升二寶媽的古錐媽，全家都是堅果控，上次逛大賣場採買尿布時看到「萬歲牌優格風味綜合堅果乾」立刻收下，結果開了一包以後不得了，一吃就愛上，堅果大顆扎實，還添加益生菌，能夠幫助消化調整體質，尤其1+1>2的雙寶日子忙碌，她自曝三餐飲食不均衡又少喝水，再加上照顧新生兒時刻處於緊繃狀態，導致常常3～5天才去蹲廁所，這款綜合堅果乾根本是全職媽媽忙碌育兒生活的順暢小幫手！堅果乾可以單吃，或是與其他飲品加在一起，她最喜歡的則是加在牛奶裡，有時候育兒忙不過來，直接當成早餐，方便又營養，「小乖寶放學回家肚子餓就當點心吃，既飽足又營養，裡頭豐富膳食纖維促進腸道蠕動，我們全家都好愛」。

美式賣場,堅果,萬歲牌優格風味綜合堅果,益生菌,零食,嘴饞,點心,膳食纖維,囤貨（圖／古錐媽提供）

▲獨立小包裝，方便攜帶，隨時隨地輕鬆享用。（圖／古錐媽提供）

美式賣場,堅果,萬歲牌優格風味綜合堅果,益生菌,零食,嘴饞,點心,膳食纖維,囤貨（圖／翻攝自「凱莉給點力-主播黃凱翊」IG、臉書）

▲小資女凱莉分享，她在嘴饞很想吃東西的時候，會選擇吃堅果，萬歲牌綜合堅果乾的優格風味，讓她一吃就喜歡。（圖／翻攝自「凱莉給點力-主播黃凱翊」IG、「凱莉給點力」臉書）

小資女凱莉在Instagram發文寫到「最近又穿得下三年前超瘦的時候買的吊帶褲，連閨蜜看到都說我怎麼又變瘦了」，並分享維持體態的秘密，就是吃堅果，但一般的堅果有點乏味無趣，直到發現了「萬歲牌優格風味綜合堅果乾」，一口核桃一口果乾，滋味豐富又不會太甜，完全打中她的少女胃，隨手拿起一包，不知不覺就嗑完了，止飢又不用怕胖，讓她從此喜歡上吃堅果，重點是擁有專利雙層包埋益生菌，幫助維持消化道機能，對於上班久坐的她來說，超級加分！

美式賣場,堅果,萬歲牌優格風味綜合堅果,益生菌,零食,嘴饞,點心,膳食纖維,囤貨（圖／翻攝自「伊森媽咪親子日常 × 小妤老師玩中學的貼文」臉書）

▲伊森媽咪說，現在孩子最愛的課後點心就是萬歲牌優格風味綜合堅果乾，就連大人也很愛吃。（圖／翻攝自「伊森媽咪親子日常 × 小妤老師玩中學的貼文」臉書）

經常在臉書分享親子日常的伊森媽咪也提到，萬歲牌優格風味綜合堅果是現在孩子們最愛的課後點心，每天接他們下課，車門一開，還沒來得及問今天學了什麼、玩了什麼，他們就搶著問：「我的優格綜合堅果呢？」，因為太受歡迎，家裡的零食櫃已經被清空了，只好趁他們上課衝好市多補貨，而目前檔期直接折95元，省超多，當然要囤一波。

為什麼這款堅果讓伊森媽咪全家人都愛？她說，堅果加果乾的黃金搭配，又充滿淡淡優格香，每一口酸爽清甜，完全不膩口，這種開胃的好滋味是讓全家大小愛不釋手的原因；此外，吃點心同時補充腸道好菌，幫助消化、營養加分，爸媽更放心，讓她大推「想吃點健康無負擔的點心，這款真的超適合～」由於每一包都是獨立小包裝，放書包、媽媽包、車上、辦公室都沒問題，大人小孩隨時隨地直接開吃。

吃過才知道！堅果與益生菌完美結合，不只美味，每一口都能感受豐富營養與風味，輕鬆滿足日常飲食的健康需求，為堅果控、新手爸媽或愛吃點心的孩子提供最佳零食的安心好選擇，不用擔心吃下過多的糖分和添加物。正值優惠期間，一箱10包，買就現省95元，趕快列入必買清單，手刀衝一波，全家人開心吃起來。

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