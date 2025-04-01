限今天！7-11咖啡「買7送7」、全家10杯省160元　提神優惠一次看

▲7-11精品咖啡「買7送7」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

又到了每月一日囤咖啡的時機！7-11限時今（1日）推出精品美式、拿鐵、馥芮白「買7送7」，另有春遊優惠大杯美式32杯888元，平均一杯不到28元，使用自帶杯再省5元。全家限時一天特濃系列美式10杯390元、特濃拿鐵10杯490元，現省160元。

★7-ELEVEN

●OPENPOINT 行動隨時取「4月1日限定」CITY PRIMA精品咖啡優惠：

大杯精品美式／拿鐵，買7送7（省700元）。

大杯精品馥芮白，買7送7（省840元）。

中杯精品冰燕麥拿鐵，買7送7（省770元）。

▼7-11「4月1日限定」CITY PRIMA精品咖啡優惠。（圖／業者提供）

●OPENPOINT 「CITY CAFE 春遊開心價」4月2日至4月9日：



大杯美式，32杯888元（省552元）。

大杯拿鐵，22杯888元（省322元）。

指定冰飲，任選18杯888元（省最多462元）。

珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶，22杯888元（省432元）。

西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡，任選16杯888元（省最多392元）。

中杯精品美式／中杯精品拿鐵，14杯888元（省最多512元）。

▲▼OPENPOINT行動隨時取春遊優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家4月1日「全盈+PAY」會員優惠：

Let’s Café 特濃系列，10杯美式390元，現省160元。

Let’s Café 特濃系列，10杯拿鐵490元，現省160元。

茶葉蛋任購15顆，原價195元，特價130元。

▼全家4月1日限定優惠。（圖／業者提供）