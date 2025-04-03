　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】最歡樂的生活美食展 ─「統一集團生活美學館」4／3高雄夢時代盛大開展！

▲▼ 「統一集團生活美學館」4／3高雄夢時代盛大開展！ 。（圖／業者）

圖、文／統一集團提供

去年強吸15萬觀展人潮的「統一集團生活美學館」再度登場囉！「2025統一集團生活美學館」，今（3）日於高雄夢時代購物中心8F時代會館盛大開幕！開展首日，超人氣OPEN! 家族與雪鈴兔波波以活力組曲熱舞揭開序幕，統一集團旗下30個生活品牌，帶來滿滿的優惠好康，吸引大批民眾熱情參與，開展首日現場氣氛熱鬧非凡，預計單日觀展人次突破萬人！展覽自4月3日至4月6日連續四天舉行，不僅有精彩舞台表演、限時優惠與新品試吃，更加碼推出消費滿額抽萬元禮券活動，買得越多中獎機率越高！

統一集團表示，一年一度的「統一集團生活美學館」，展現了集團的品牌資源整合力，今年展館規模再升級，匯聚了30個深受消費者喜愛的生活品牌，打造一站式生活美食饗宴，讓民眾透過沉浸式品牌體驗，一次購足、輕鬆享受美味與樂趣！

多重回饋大放送：早鳥嚐美味、來展享好禮、萬元禮券天天抽！
 開展首日的早鳥可頌禮一開放即被搶領一空，接下來三天千萬別錯過！展覽期間，每日限量百份 「昂舒巴黎奶油可頌」免費發放，酥脆層次搭配濃郁奶油香氣，保證一嚐就愛上！想要享用這份限量美味，記得提早排隊，手刀領取！
購物不只享優惠，還有好禮等你拿只要買就 「兌」了！在8F時代會館展場單筆消費滿 129元，憑發票即可兌換限量生活好禮乙份（每人限領一次，送完為止）。當日累積消費滿 299元，除了可獲得BEING sport或BEING spa優惠券乙張以外，還能兌換摸彩券參加每日的抽獎活動，大獎萬元禮券等你帶回家！

互動玩遊戲、好禮拿不停 四天舞台活動精彩不間斷！
 《統一集團生活美學館》四天舞台活動精彩紛呈，還有不定期好禮送不停！大小朋友最愛的 OPEN! 家族攜手雪鈴兔波波、波堤獅、酷樂+雪樂貓輪番登場，與粉絲互動遊戲，送出小禮物。此外，BEING sport健身教練則是帶來拳擊有氧主題運動，邀請大家一起燃燒活力，享受「動吃動」的健康樂趣！統一生活食品館舉辦趣味滿分的 「幸運骰子樂」PK賽， 挑戰成功者直接整箱泡麵帶回家！

不僅如此，舞台的美食體驗也全面升級！「星巴克黑圍裙展演」帶領消費者深入品評星巴克咖啡美學。喜愛DIY的朋友則千萬別錯過 「瑞穗鮮乳創意飲品展示」，現場手把手傳授簡單又美味的瑞穗鮮奶茶調製技巧，讓你輕鬆變身調飲達人！此外，Bellopane貝洛邦也帶來 「Bello Day！歐式早午餐DIY」，由主廚示範如何在家簡單打造美味又豐盛的歐式早午餐。今年展場還有統一速達設攤服務，民眾不小心買太多也能輕鬆宅配回家，讓你歡樂購物無負擔！趁著清明連假，快來高雄夢時代「統一集團生活美學館」，一次網羅超值優惠、品嚐美味，感受前所未有的購物樂趣！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普關稅戰「大採購先延後」　她預測：半年後買什麼都便宜
面對川普關稅束手無策　國民黨團要求卓榮泰速赴立院專案報告
快訊／中橫便道落石坍方！　恐怖畫面曝光
半導體逃過？「1科技產品」衝擊仍大：要漲價了
川普課32%關稅　彭博：台灣GDP恐萎縮3.8%
快訊／李珠珢、對戰兄弟吸票　悍將主場賽前即完售
高鐵列車靜止班次大亂！　旅客卡月台90分鐘
少女激戰堂哥！　乾爸驚見兩人裸露同床
快訊／柯文哲出院！上銬雙手緊握　坐輪椅畫面曝　

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】最歡樂的生活美食展 ─「統一集團生活美學館」4／3高雄夢時代盛大開展！

回憶又少1間！開業34年「肯德基台北中山餐廳」低調熄燈

Uber Eats「4月限定優惠碼」出爐！CoCo、肯德基全買1送1

全台速食店連假優惠懶人包！拿坡里買炸雞送披薩、摩斯紅茶免費喝

京站女王節「姐Fun！飛航開啟」全館8折起　全館滿4千送4百

【廣編】BIG BANG 20週年高性能鉅作！5款標誌性材質實證全方位高端製錶實力

好市多改制掃卡入場還要「重新拍照」　業者：系統存檔以利核對

搶春遊商機！電商推高CP值住宿券、3C限時優惠　4／4開放首批預購Switch 2

獨／燒肉新霸主老井插旗逢甲商圈　阿秋大肥鵝連假推快閃大優惠

【廣編】打造外食族、健身族最佳補給　桂格 Oat Ya 蛋白燕麥奶新上市

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

李珠珢人氣爆棚！球迷漏夜排隊搶周邊　被南珉貞叫「寶寶」超疑惑：我不像啊

【廣編】最歡樂的生活美食展 ─「統一集團生活美學館」4／3高雄夢時代盛大開展！

回憶又少1間！開業34年「肯德基台北中山餐廳」低調熄燈

Uber Eats「4月限定優惠碼」出爐！CoCo、肯德基全買1送1

全台速食店連假優惠懶人包！拿坡里買炸雞送披薩、摩斯紅茶免費喝

京站女王節「姐Fun！飛航開啟」全館8折起　全館滿4千送4百

【廣編】BIG BANG 20週年高性能鉅作！5款標誌性材質實證全方位高端製錶實力

好市多改制掃卡入場還要「重新拍照」　業者：系統存檔以利核對

搶春遊商機！電商推高CP值住宿券、3C限時優惠　4／4開放首批預購Switch 2

獨／燒肉新霸主老井插旗逢甲商圈　阿秋大肥鵝連假推快閃大優惠

【廣編】打造外食族、健身族最佳補給　桂格 Oat Ya 蛋白燕麥奶新上市

反對絕美東海岸線蓋整排風機　黃建賓：別破壞大家熟悉的台東

男女夜店貼臉跳舞「驚見鹹豬手」　淫賊趁亂襲陰辯沒進去

川普祭對等關稅衝擊全球　趙怡翔提因應三部曲：仍有機會改善

國6國姓隧道廂型車失控打滑！3車連環撞　水箱罩黏前車屁股

弟帶不明行李箱回家！兄全程錄影「原封送警局」　赫見千包毒品

全球瘋玩「AI吉卜力」！　宮崎駿長子發聲：父親無可取代

高科技評估調查　太魯閣國家公園擬花30億分區分期重建

爽換新工作「1情況」卻尷尬了！他怕房貸出問題　釣出過來人

預告川普課台32%關稅只是起點　江啟臣要賴清德召開國是會議

戴培峰回顧羅戈12強套路難預測　搭檔魔力藍「江坤宇最大威脅」

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

消費熱門新聞

零食買1送1、咖啡買6送6！超商連假優惠來了

拿坡里限時15天買披薩送炸雞！

好市多掃卡入場還要「重新拍照」

34年肯德基台北中山餐廳低調歇業

21風味館最新限時優惠一次看

限今天！7-11咖啡「買7送7」

肯德基比利時鬆餅咔啦雞腿堡4／8回歸

逛美式賣場總是忍不住跟風？「低調熱銷王」內行人都在囤貨

泡麵排行榜連5年奪冠！網友各種花式邪教吃法照樣美味「統一麵」超百搭

全台速食店連假優惠懶人包

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

瑞穗鮮乳土司根本神級鮮乳土司

超商連續9個月「繳電費回饋11%」

7-11推「玩具總動員」60款周邊！

更多熱門

相關新聞

UNIQLO「連假優惠」下殺290元

UNIQLO「連假優惠」下殺290元

準備好放假出遊了嗎？UNIQLO自4月3日(四)至4月10日(四)限時8天推出「全家童樂會」，多款高機能商品限時優惠190元起，而人氣的俏萌貓福珊迪 UT 新登場，還有繽紛印花包款滿額免費送，以下為大家整理出優惠重點，一起來看看。

手搖飲連假優惠懶人包

手搖飲連假優惠懶人包

全台速食店連假優惠懶人包

全台速食店連假優惠懶人包

金門觀光升級！攜手地方產業共創觀光高峰

金門觀光升級！攜手地方產業共創觀光高峰

兒童節專屬優惠　花蓮29家企業推消費折扣

兒童節專屬優惠　花蓮29家企業推消費折扣

關鍵字：

活動統一集團高雄夢時代優惠美食

讀者迴響

熱門新聞

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

台灣苦吞「32％關稅」！賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

快訊／11:47地震　全台很有感

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面