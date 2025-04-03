【廣編】最歡樂的生活美食展 ─「統一集團生活美學館」4／3高雄夢時代盛大開展！

圖、文／統一集團提供

去年強吸15萬觀展人潮的「統一集團生活美學館」再度登場囉！「2025統一集團生活美學館」，今（3）日於高雄夢時代購物中心8F時代會館盛大開幕！開展首日，超人氣OPEN! 家族與雪鈴兔波波以活力組曲熱舞揭開序幕，統一集團旗下30個生活品牌，帶來滿滿的優惠好康，吸引大批民眾熱情參與，開展首日現場氣氛熱鬧非凡，預計單日觀展人次突破萬人！展覽自4月3日至4月6日連續四天舉行，不僅有精彩舞台表演、限時優惠與新品試吃，更加碼推出消費滿額抽萬元禮券活動，買得越多中獎機率越高！

統一集團表示，一年一度的「統一集團生活美學館」，展現了集團的品牌資源整合力，今年展館規模再升級，匯聚了30個深受消費者喜愛的生活品牌，打造一站式生活美食饗宴，讓民眾透過沉浸式品牌體驗，一次購足、輕鬆享受美味與樂趣！

多重回饋大放送：早鳥嚐美味、來展享好禮、萬元禮券天天抽！

開展首日的早鳥可頌禮一開放即被搶領一空，接下來三天千萬別錯過！展覽期間，每日限量百份 「昂舒巴黎奶油可頌」免費發放，酥脆層次搭配濃郁奶油香氣，保證一嚐就愛上！想要享用這份限量美味，記得提早排隊，手刀領取！

購物不只享優惠，還有好禮等你拿只要買就 「兌」了！在8F時代會館展場單筆消費滿 129元，憑發票即可兌換限量生活好禮乙份（每人限領一次，送完為止）。當日累積消費滿 299元，除了可獲得BEING sport或BEING spa優惠券乙張以外，還能兌換摸彩券參加每日的抽獎活動，大獎萬元禮券等你帶回家！

互動玩遊戲、好禮拿不停 四天舞台活動精彩不間斷！

《統一集團生活美學館》四天舞台活動精彩紛呈，還有不定期好禮送不停！大小朋友最愛的 OPEN! 家族攜手雪鈴兔波波、波堤獅、酷樂+雪樂貓輪番登場，與粉絲互動遊戲，送出小禮物。此外，BEING sport健身教練則是帶來拳擊有氧主題運動，邀請大家一起燃燒活力，享受「動吃動」的健康樂趣！統一生活食品館舉辦趣味滿分的 「幸運骰子樂」PK賽， 挑戰成功者直接整箱泡麵帶回家！

不僅如此，舞台的美食體驗也全面升級！「星巴克黑圍裙展演」帶領消費者深入品評星巴克咖啡美學。喜愛DIY的朋友則千萬別錯過 「瑞穗鮮乳創意飲品展示」，現場手把手傳授簡單又美味的瑞穗鮮奶茶調製技巧，讓你輕鬆變身調飲達人！此外，Bellopane貝洛邦也帶來 「Bello Day！歐式早午餐DIY」，由主廚示範如何在家簡單打造美味又豐盛的歐式早午餐。今年展場還有統一速達設攤服務，民眾不小心買太多也能輕鬆宅配回家，讓你歡樂購物無負擔！趁著清明連假，快來高雄夢時代「統一集團生活美學館」，一次網羅超值優惠、品嚐美味，感受前所未有的購物樂趣！