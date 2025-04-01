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肯德基慶登台40周年　「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」4／8回歸

▲▼肯德基5大熱賣夯品「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基超夯比利時鬆餅咔啦雞腿堡限量回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「肯德基」歡慶登台40周年，「史上最熱銷商品」將陸續回歸，今（1）日正式曝光首波回歸夯品就是被粉絲譽為炸雞界夢幻逸品的「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，復刻2021年僅販售2周的口味，4月8日起限量開賣，售完為止。

▲▼肯德基5大熱賣夯品「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲比利時鬆餅咔啦雞腿堡以鬆餅取代漢堡麵包，搭配咔啦雞腿排、鹹香烤培根及楓糖醬，香氣十足。

肯德基近日於臉書粉專發出重磅消息，預告「史上最熱銷商品」終於要回來了，貼文一出吸引大批鐵粉留言希望絕版商品都能夠重新販售，像是馬鈴薯泥、雞米花、比司吉、鬆餅堡敲碗聲極高；肯德基則同步公開歷年最熱賣「5大夯品」，通通有機會趁著周年慶強勢回歸。

今日肯德基公布首波回歸夯品為「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，以外酥內軟的比利時鬆餅取代上下層傳統漢堡麵包，搭配招牌多汁的咔啦雞腿排、鹹香烤培根，再淋上楓糖醬、特調美乃滋，尤其搭配的楓糖醬香氣十足，甜蜜口味至今仍讓大批網友念念不忘，是史上期間限定熱銷商品之一，4月8日起正式開賣，數量有限、售完為止。

▲▼漢堡王「水牛城經典系列」回歸。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王期間限定「水牛城經典漢堡」即日起至4月8日推出高CP值限定組合餐。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王「水牛城經典系列」回歸。（圖／業者提供）

另外，漢堡王期間限定「水牛城經典漢堡」即日起至4月8日也推出高CP值限定組合餐，包括「春遊水牛城雙人餐」內含水牛城雙層脆雞堡+雙層小華堡+黃金QQ球3入+小杯飲料2杯特價299元、「春遊水牛城多人餐」內含水牛城雙層脆雞堡+小華堡+花生培根牛肉堡+黃金QQ球3入+小薯+小洋蔥圈+小飲3杯特價299元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

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