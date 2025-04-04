台南「路人阿伯」被偷290萬！真實身分曝光　兇手嚇爛主動投案

▲一名「路人阿伯」報案，稱放在車上的現金500多萬元，遭賈姓司機侵占290萬元。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

一名「路人阿伯」於2023年底到台南市警二分局報案，稱其放在車上的現金500多萬元遭賈姓司機侵占290萬元。警方迅速展開調查，並在數日後將賈男逮捕。令人意外的是，事隔數月，警方在支援其他案件時才發現，「路人阿伯」的真實身份竟是已故太陽聯盟精神領袖吳桐潭的義子「乾峰」洪乾峰。

根據《自由時報》的報導，警方表示，當時偵辦侵占案時，並未察覺洪乾峰的特殊背景，直到北部警方通知洪涉嫌槍砲案件，才驚覺他在太陽聯盟的地位不凡。

據了解，洪乾峰長期在台南活動，但行蹤極為低調，甚至案發當日，他僅穿著簡樸的汗衫與深色長褲，完全不像攜帶巨額現金的富商形象。當警方聽聞他丟失290萬元時，還曾訝異地提醒他不該將大量現金放置車內。根據調查，賈姓司機是透過友人介紹認識洪乾峰，雙方熟識程度不明。

2023年底洪乾峰帶著570萬元現金來到台南，身上僅攜帶10萬元，其餘560萬元留在車內。他下車前特別叮囑賈男不要亂停車，然而當他用餐結束後，卻發現賈男已經連人帶錢消失無蹤。警方獲報後，立即展開監視器追蹤，首先發現賈男曾現身於安平區某旅館，但對方疑似察覺被黑白兩道追查，遂迅速轉移藏匿地點。

賈男多次更換計程車，最終逃往郊區旅館，企圖拖延警方偵辦進度。然而就在他準備尋找接應時，警方已經鎖定其行蹤，迅速將其逮捕。面對警方訊問，賈男得知洪乾峰親自報案後，嚇到全身發抖，立刻交還290萬元贓款與車鑰匙。

台南地方法院審理此案時認定，賈男作為洪乾峰的司機，雖主要職責是駕駛，並不涉及財務管理，但由於洪在事發當天曾明確交代保管車內現金，屬於臨時附隨業務範疇，符合業務侵占罪要件。此外，賈男曾有傷害前科，且5年內再犯，屬累犯，然而因檢方未請求加重刑責，法院考量其前科與本案罪質不同，且贓款已全數歸還，因此未予重判，最終判處6個月徒刑。

警方事後回憶，賈男當時的驚恐反應異常激烈，現在看來，他的害怕恐怕並非僅來自警方偵辦，或許是意識到自己得罪了不該得罪的人。

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