六福村免費入場爆一堆未成年受困郊區　運將還原現場：青少年像遊魂

記者趙蔡州／綜合報導

六福村針對兒童節連假（或稱清明節連假）推出「未滿18歲免費入場」活動，首日（3日）吸引了大量人潮湧入，不料晚間閉園時，有許多未成年男女坐不上公車，受困在郊區無法回家。一名計程車司機感嘆，他到現場載客時，園區已漆黑一片，數名兒童就像遊魂一樣在路上晃來晃去，場面相當誇張。

▲六福村活動湧入大量人潮，閉園時許多未成年男女坐不上公車，受困在郊區無法回家。（圖／翻攝自大內壢生活分享臉書）

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這位計程車司機在threads表示，他3日晚間7點在外開車載客，在快要到六福村附近時，平台開始顯示好多筆六福村叫車，等他開到已經全黑的園區裡，才發現裡面幾百個兒童、青少年像遊魂一般，在路上晃來晃去，看到計程車就瘋狂招手，「我這個阿伯還不曾那麼受歡迎過」。

原PO表示，他後來在六福村接了一單幾個高一學生，對方說有看公車時刻表，但最後一班公車真的太多人，完全擠不上去，「六福村這個時間不會有很多空計程車，我不知道那幾百個人要怎麼辦？我看到有的單子甚至是要直接回台北，也許他們只能找家長從台北開車下來吧」。

原PO感嘆，廠商舉辦活動，很受小朋友歡迎，沒想到結果是這樣，「不管是誰的責任，總之就是在黑黑的關西郊區，有幾百個兒童青少年在那裡晃來晃去，還找不到交通工具回家，希望未來幾天不要再發生這種事。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「沒坐到公車就乖乖叫計程車，不然打電話叫爸媽載，都讓你免費玩了還吵」、「為什麼是六福村該檢討，而不是小朋友自己知道人多就要先回家了，這個不是出遊常識嗎」、「這件事怎麼看都是家長跟那些去的青少年問題比較大，說難聽一點園方根本沒有義務要幫他們處理回家的問題吧」

也有人說，「配套措施做的超爛，建議以後各級學校抵制去六福村校外教學，一點社會責任道德感都沒有」、「這個活動沒考量到後面」、「根本兒童節驚魂記，誰知道公車運力會不夠」、「中午前看到進場狀況，好的管理者應該就要開始調度運輸業者了，這個事件六福村應該深切檢討」。

對此，六福村3日晚間9點表示，園區晚間7點半已加派巴士接駁，客運和計程車也都有加開班次，直到晚間8點旅客幾乎都順利離開，只剩零星客人正在等待家人接送，為了應對4日可能出現的人潮盛況，已通知業者4日加開班次疏運，並加強宣導，提醒旅客務必提前規劃好返家的交通方式。