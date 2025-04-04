　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

六福村免費入場爆一堆未成年受困郊區　運將還原現場：青少年像遊魂

記者趙蔡州／綜合報導

六福村針對兒童節連假（或稱清明節連假）推出「未滿18歲免費入場」活動，首日（3日）吸引了大量人潮湧入，不料晚間閉園時，有許多未成年男女坐不上公車，受困在郊區無法回家。一名計程車司機感嘆，他到現場載客時，園區已漆黑一片，數名兒童就像遊魂一樣在路上晃來晃去，場面相當誇張。

▲▼擠不上末班車！六福村免費入園爆人潮 關園2小時上百名青年等嘸車。（圖／翻攝自大內壢生活分享臉書）

▲六福村活動湧入大量人潮，閉園時許多未成年男女坐不上公車，受困在郊區無法回家。（圖／翻攝自大內壢生活分享臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位計程車司機在threads表示，他3日晚間7點在外開車載客，在快要到六福村附近時，平台開始顯示好多筆六福村叫車，等他開到已經全黑的園區裡，才發現裡面幾百個兒童、青少年像遊魂一般，在路上晃來晃去，看到計程車就瘋狂招手，「我這個阿伯還不曾那麼受歡迎過」。

原PO表示，他後來在六福村接了一單幾個高一學生，對方說有看公車時刻表，但最後一班公車真的太多人，完全擠不上去，「六福村這個時間不會有很多空計程車，我不知道那幾百個人要怎麼辦？我看到有的單子甚至是要直接回台北，也許他們只能找家長從台北開車下來吧」。

原PO感嘆，廠商舉辦活動，很受小朋友歡迎，沒想到結果是這樣，「不管是誰的責任，總之就是在黑黑的關西郊區，有幾百個兒童青少年在那裡晃來晃去，還找不到交通工具回家，希望未來幾天不要再發生這種事。

在 Threads 查看

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「沒坐到公車就乖乖叫計程車，不然打電話叫爸媽載，都讓你免費玩了還吵」、「為什麼是六福村該檢討，而不是小朋友自己知道人多就要先回家了，這個不是出遊常識嗎」、「這件事怎麼看都是家長跟那些去的青少年問題比較大，說難聽一點園方根本沒有義務要幫他們處理回家的問題吧」

也有人說，「配套措施做的超爛，建議以後各級學校抵制去六福村校外教學，一點社會責任道德感都沒有」、「這個活動沒考量到後面」、「根本兒童節驚魂記，誰知道公車運力會不夠」、「中午前看到進場狀況，好的管理者應該就要開始調度運輸業者了，這個事件六福村應該深切檢討」。

對此，六福村3日晚間9點表示，園區晚間7點半已加派巴士接駁，客運和計程車也都有加開班次，直到晚間8點旅客幾乎都順利離開，只剩零星客人正在等待家人接送，為了應對4日可能出現的人潮盛況，已通知業者4日加開班次疏運，並加強宣導，提醒旅客務必提前規劃好返家的交通方式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周變天　降雨熱區出爐
大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消
關稅大刀後首度回應　川普「手術結束了」：讓美國再次偉大
蘋果開盤蒸發2500億美元　金融時報：川普可能毀了蘋果
活動預約秒殺「0人到場」　宜蘭綠博：我們的公民教育怎麼了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男唬爛買到愚人節「翻轉布丁」　網跑16間店落空！驚動衛生局稽查

六福村免費入場爆一堆未成年受困郊區　運將還原現場：青少年像遊魂

掃墓多花錢買「環保金紙」真環保？標檢局曝真相

蘇一峰演講遭青鳥出征鬧到取消　他嘆：閩南狼都比醫學博士有資格演講

六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上　百人擠2班公車

停車場「單日1920元」　驚人價錢遭疑：把遊客當盤子？

「清明」時節到！整理舊物、踏青、放風箏...3招開運

清明連假飆到25℃一日入夏！下周變天　降雨熱區出爐

大倉久和大飯店「限定」美點開賣！　兒童節與復活節同慶

活動預約秒殺「0人到場」　宜蘭綠博：我們的公民教育怎麼了

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」　猛傷3歲女童背部

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死　鐵軌滿是屍塊

懷疑餐點有少！女咆哮大鬧 #麥當勞　狂掃桌面薯條漢堡亂噴

川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32% 半導體業未列入

木村拓哉超親民「幫忙搬道具」　最愛鳳梨酥：好吃到不行！

男唬爛買到愚人節「翻轉布丁」　網跑16間店落空！驚動衛生局稽查

六福村免費入場爆一堆未成年受困郊區　運將還原現場：青少年像遊魂

掃墓多花錢買「環保金紙」真環保？標檢局曝真相

蘇一峰演講遭青鳥出征鬧到取消　他嘆：閩南狼都比醫學博士有資格演講

六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上　百人擠2班公車

停車場「單日1920元」　驚人價錢遭疑：把遊客當盤子？

「清明」時節到！整理舊物、踏青、放風箏...3招開運

清明連假飆到25℃一日入夏！下周變天　降雨熱區出爐

大倉久和大飯店「限定」美點開賣！　兒童節與復活節同慶

活動預約秒殺「0人到場」　宜蘭綠博：我們的公民教育怎麼了

男唬爛買到愚人節「翻轉布丁」　網跑16間店落空！驚動衛生局稽查

六福村免費入場爆一堆未成年受困郊區　運將還原現場：青少年像遊魂

10年前最後一次花錢　女子辭職過「0元生活」用布擦小便

國道「烏龜」占用內線最重罰1萬2　警曝違規照！一票車主嗨翻叫好

台灣除32%對等關稅還需繳10%基本關稅　小額包裹5／2取消關稅豁免

嘉義男嬰遭棄屍紙箱「臍帶還在」　檢方聲押生母遭駁回

掃墓多花錢買「環保金紙」真環保？標檢局曝真相

BMW「全新越野重機R 12 G／S」登場！搭水平對臥引擎品牌精神延續

蘇一峰演講遭青鳥出征鬧到取消　他嘆：閩南狼都比醫學博士有資格演講

第八屆海洋盃啦啦隊錦標賽　台將洪意淳、陳彥佑衛冕2連霸

阿弟女兒幫Energy配CP　笑喊：爸爸是攻XD

生活熱門新聞

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上

清明飆25℃一日入夏！下周變天

台南4.9地震「鄰近兩個斷層」　專家：相關性待釐清

預約秒殺卻0人到場　宜蘭綠博：公民教育怎麼了

急救到「80歲伯肋骨斷了」　同居阿姨嗆：不繼續壓就告

太魯閣事故裝燈一年亮5天　Cheap酸智障

停車場「單日1920元」驚人價錢遭疑：把遊客當盤子

今年清明節在4月4日！天文館曝原因

蘇一峰演講　遭青鳥出征鬧到取消

外國妹讚台灣水果　下秒被1果實打敗

YouTube Premium「無預警漲價」！每月多噴110元

台灣苦吞「32％關稅」！賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

打鐵健身「公告短短5天就倒閉」！會員錯愕

更多熱門

相關新聞

六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上

六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上

六福村針對兒童節連假推出「未滿18歲免費入場」活動，3日吸引大批人潮湧入。沒想到，閉園時許多未成年少男少女坐不上公車，受困在山上，只能等待親友或計程車來接送。

18歲⭣連假玩「全台最大水樂園」免費

18歲⭣連假玩「全台最大水樂園」免費

兒童連假限定！18歲⭣免費玩樂園

兒童連假限定！18歲⭣免費玩樂園

六福村來電！確認「去年8月一事」全場好評

六福村來電！確認「去年8月一事」全場好評

六福村「12億元超強設施」玩不到了！

六福村「12億元超強設施」玩不到了！

關鍵字：

六福村

讀者迴響

熱門新聞

即／大西洋雷克雅內山脊6.9地震

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

即／川普揮關稅大刀　賴清德認「不合理」

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

小S婉拒工作走不出傷痛「天崩地裂」　

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

川普啃掉蘋果！開盤蒸發2500億美元

小S動怒駁斥「大S珠寶疑似出現拍賣會」

快訊／關稅大刀後首度回應　川普：手術結束了

瑪麗皇后2號病毒大爆發　241人染病

高雄楠梓街頭鬥毆　球棒惡煞路口猛砸

更多

最夯影音

更多

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」　猛傷3歲女童背部

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面