全家咖啡買1送1、7-11買2送2！月底省錢必收「超商優惠懶人包」

▲7-11指定咖啡、茶飲「買2送2」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

月底省錢大作戰！7-11精選超過20款人氣商品「買1送1」，還有指定咖啡「買2送2」。全家雙重「錢錢放大術」，除了泡麵、飲料、霜淇淋、衛生紙優惠，即日起至3月30日（周末六日）還有Let’s Café特大美式、拿鐵、卡布奇諾「買1送1」。

▲7-11即日起至超過20款人氣商品買1送1。（圖／業者提供，點圖可放大）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN自即日起至30日「超值五六日」，超過20款人氣商品最低下殺5折起，包含CITY CAFE Hershey’s好時經典可可、泰山強氣泡水、農心辛辣白菜風味拉麵等，多款商品「買1送1」。

▲月底省錢大作戰，7-11多項商品買1送1。（圖／業者提供）

還有韓國Ariul眼唇卸妝棉、卸妝潔顏濕巾等美妝用品，以及日常必備的白蘭香氛洗衣球等，都有「買1送1」優惠。

▲月底省錢大作戰，7-11超商周末優惠。（圖／業者提供）

除了買1送1，還有多款商品大折扣，例如CITY PRIMA中杯精品馥芮白、CITY TEA香鑽水果茶等「買2送2」。統一布丁雞蛋口味買4件75折，五月花新柔韌抽取式衛生紙3串只要269元。

★全家

全家「會員限定優惠」即日起至3月30日，會員購買Let’s Café特濃拿鐵、Let’s Tea焙茶拿鐵可享「第二杯10元」，其他商品如：FamiCollection氣泡水、農心香辣雞肉風味辛拉麵等，多項商品買1送1。

▼全家「會員優惠」自即日起至3月30日。（圖／業者提供，點圖可放大）

另有「康康五」活動同步即日起至3月30日，精選「Fami!ce喝的霜淇淋」「杜老爺特級冰淇淋甜筒」等，5款人氣商品「買1送1」。

▼月底省錢大作戰，全家周末康康5優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

此外同步加碼，全家會員周末購買Let’s Café特大經典美式、特大經典拿鐵、卡布奇諾都享「買1送1」優惠，限實體店舖購買，不可寄杯。因應周末氣溫轉涼，Let’s Tea「燒燒仙草」即日起至4月30日，推出「單杯39元」優惠價。

▲全家周末指定咖啡「買1送1」。（圖／業者提供，點圖可放大）

全家便利商店也推出「SOHOT炎選現烤點心」、「哈逗堡」新品，其中「蔥爆雞千層餅」內餡以鮮嫩雞肉搭配鮮甜辛香青蔥，4月15日前購買SOHOT炎選全品項，任選兩件88折。

另有台味「蒜味香腸」，4月15日前購買還送跟日本一樣超夯的「不沾手番茄芥末醬」，中西合併口味充滿驚喜，升級「哈逗堡」再享45元特價優惠。

★萊爾富

萊爾富即日起至3月30日多項限時優惠，農心爽口海鮮味烏龍麵、農心安城湯麵「買1送1」，味味A、素飄香兩件更省。

飲品方面有威豹能量飲料、立頓醇奶茶歐蕾買1送1，指定雪糕第二件10元。女性生理用品有「溫柔宣言」衛生棉日用、夜用款，原價99元，任選3件135元。

▼萊爾富限時優惠。（圖／業者提供）