全聯1元搶生鮮、家樂福生活用品買1送1！連假超市量販優惠一次看

▲全聯「事事購物節」優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接連假及兒童節，各大量販通路也紛紛祭出優惠，全聯「事事購物節」線上、線下優惠齊發，使用全支付、PX Pay指定信用卡回饋最高11%，「小時達」即日起至4月6日每日11:00，限量生鮮爆殺價1元起。家樂福個人清潔用品、衛生紙棉、零食等多項商品「買1送1」。

★全聯

全聯取4月4日諧音「事事購物節」，眾多箱購商品如飲料、油、調味品、衛生紙、奶粉、人氣日用品和保健食品等，都推出爆殺優惠。另外像是3C產品也不缺席，包括iPhone 16、iPhone 16e全系列商品、iPad Air/Pro/mini全系列商品、Apple AirPods Pro2/3/4/4ANC，還有Samsung Galaxy S25系列，皆開放限量預購，並有多款熱門家電限量預購。

全聯也推出多款生鮮商品特價，紐西蘭TARZI蘋果單袋特價99元、美國甜橙單粒15元、翠玉娃娃菜單包48元，2包特價88元。挪威鮮鯖魚切片、台灣鯛背肉單盒優惠價99元，豬五花肉條每100公克特價40元，國產雞肉滿169元現折10元。

即日起至4月6日，每日11點「全聯小時達」推出生鮮爆殺價1元起，包括高麗菜、青花菜、有機菇類、雞腿排、鮮凍大白蝦等。同時使用全支付單筆滿1000元，贈1000限時福利點，4月30日前新註冊會員單筆滿688元，贈12%全點，單筆滿399元享7折優惠。

全電商「箱購」商品單價和門市一致，單筆消費滿6,000元折500元，滿1,500元折100元，滿12,000元折1,200元。使用全支付購買「箱購」、「預購(宅配/店取)」商品，折後消費滿1,000元加碼送800限時福利點，4月3日至6日使用全支付/PX Pay折後消費滿1,500元加碼送1,000福利點。

▲家樂福多項商品買1送1。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福個人清潔用品衛生紙巾，單筆購買衛生紙/衛生棉/面紙/廚房紙巾(不含家樂福自有品牌)每滿599元，送50元現金折價券，單筆最多送100元，再贈Menastyl法蘭西鍋系列換購點數1點電子貼紙。

多項商品買1送1，包括倍潔雅秒抽瞬抽取式廚房紙巾、靠得住仰菌好棉褲、靠得住茶樹舒涼沁涼棉系列、靠得住安全/草本/香氛瞬吸護墊系列、靠得住草本抑菌/蔓越莓加強版衛生棉系列、靠得住蘆薈高透氧護墊系列等，通通買1送1。

4月15日還有多項零食買1送1，Gery厚醬蘇打餅系列、KAKA蚵仔酥、醬燒蝦餅、醬燒小卷脆片、魷魚卷片系列、Fungo白芝麻核桃、鹽烤焦糖核桃、1+1五香小豆丁、1+1蔥辣花生、元本山海苔堅果夾心/花生核桃、杏仁香鬆，通通買1送1。

▲愛買4月6日優惠。（圖／業者提供）

★愛買

愛買搶攻假期壓軸購物潮，4月6日推出APP會員限定優惠，全館單筆滿2000元享9折，最高可回饋300元電子現金抵用券，僅限當天、每位會員限回饋一次。

愛買也同步針對多項民生日用品、旅遊裝備、個人清潔保養商品推出加碼回饋，如購買行李箱、背包與旅遊配件，單筆滿1800元現折180元，最高可折900元。髮類商品如洗潤髮、造型、染髮等，單筆滿499元，現折80元。永豐餘系列紙類商品，滿399元可折抵40元，最高回饋達200元。花仙子克潮靈滿199元也能現折15元，搭配舒酸定與牙周適系列滿399元現折40元，幫助民眾輕鬆補齊生活必需品。

▲吉伊卡哇餅乾任選2件99元。（圖／業者提供）

家電與織品商品也提供會員專屬回饋，凡使用愛買APP購買電視、冰箱、洗衣機或冷氣，單筆滿5000元，即贈500元家電電子抵用券；購買服飾內著、家紡或鞋類，單筆滿1500元，則可獲得150元電子抵用券。