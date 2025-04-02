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21風味館最新限時優惠一次看！4夯品買1送1　還有多款省錢組合

▲▼21風味館最新優惠。（圖／業者提供）

▲21風味館最新優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖速食品牌「21風味館（21PLUS）」最新限時優惠來了，包括最新「熟客優惠券」網羅多款夯品買1送1，包括時蔬雞汁飯、香草烤雞蓉玉米濃湯都有，還有多項省錢組合優惠；本月還有品牌日限定好康可享4大組合優惠，小確幸一次收。

▲▼21風味館最新優惠。（圖／業者提供）

▲門市出示「熟客優惠券」可享限定優惠。

21風味館至6月24日前祭出最新「熟客優惠券」，天天都有限定省錢優惠組合，包括時蔬雞汁飯、香草烤雞蓉玉米濃湯、心型大雞塊、佛卡夏麵包買1送1，還有佛卡夏麵包搭配雞蓉玉米湯下殺半價、烤雞買1送4等好康，只要於門市出示優惠券圖片即享優惠，提醒限定門市不適用此優惠。

本月1日、11日、21日、31日全門市還可享「品牌日」限定優惠，有「21香草烤雞379元」、「21香草烤半雞198元」、「香草烤雞腿99元」、「2塊香脆炸雞115元」共4大好康。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里祭出買1送4限時優惠。

拿坡里至4月15日前則推「買1送4」超值優惠，期間凡於門市外帶或內用小披薩1個即免費送4塊炸雞，原價550元特價只要290元，且披薩開放口味任選，炸雞則可選擇原味或辣味，也可換成烤雞。

三商i美食卡會員則可享專屬加碼優惠，即日起至4月13日只需1點即可於三商i美食卡APP領取買1送4券，可享買小披薩送4塊炸雞特價285元好康，優惠券使用期間至4月15日前。

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