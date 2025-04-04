CNN：川普關稅恐讓「4大類用品」變貴　筆電平板在列

▲CNN整理出4大類受到最嚴重衝擊的商品，包括筆電平板、鞋類、玩具、服飾。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普祭出對等關稅，向全球多國發動貿易戰。CNN指出，美國消費者與企業都將為此付出沉重代價，如今的重點早已不是何種商品會變貴，而是何時變貴。CNN整理以下4大類可能出現最嚴重衝擊的商品。

1.筆電與平板

聯邦貿易數據顯示，去年中國、越南、台灣是美國筆電與平板的前3大海外供應商，總出貨量價值達472億美元。幾乎所有消費性電子商品都可能漲價，例如智慧型手機、電腦顯示器等。

另外，由於美國嚴重依賴台灣半導體，美國消費者接下來可能發現筆電、汽車、家用電器、醫療設備、Wi-Fi路由器、LED燈泡等產品價格上漲。美國消費者技術協會副總裁波茲瓦（Ed Brzytwa）指出，現階段零售庫存可能在3至4個月期間耗盡，屆時消費者可能會發現漲價。

儘管白宮已表示，在對等關稅的部分，半導體出口暫時可豁免，但川普3日在空軍一號上表示，很快就會對半導體、藥品課徵關稅。

2.鞋類

中國與越南光是去年就向美國出口價值185億美元的鞋子，占全美進口鞋類總量近七成。

3.玩具

美國玩具協會（Toy Association）估計，在美國銷售販賣的玩具高達77%是中國製造，光是去年，中國及越南合計出口玩具達150億美元。美國玩具協會執行長格雷格阿赫恩（Greg Ahearn）認為，美國消費者到了夏末就會發現開始漲價，但玩具利潤低，玩具公司幾乎沒有能力吸收關稅成本，預估在美國銷售的中國製玩具售價將會上漲至少30%。

4.服飾

中國與越南去年向美國出口價值140億美元的服飾，是美國進口服飾主要兩大來源國，其他國家包括孟加拉、印度、印尼、柬埔寨，但這些國家也遭遇26%至49%的對等關稅。美國時尚產業發言人高森斯（Stephanie Gauzens）認為，川普關稅措施將對時尚產業造成中大衝擊。