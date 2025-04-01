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拿坡里限時15天「買1送4」全門市開跑！披薩、炸雞一次吃

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里買1送4限時15天開跑。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的連續假期，拿坡里祭出限時15天「買1送4」優惠，只要購買小披薩就可免費吃4塊炸雞，即日起於全門市開跑。

拿坡里即日起至4月15日祭出「買1送4」超值優惠，期間凡於門市外帶或內用小披薩1個即免費送4塊炸雞，原價550元特價只要290元，且披薩開放口味任選，炸雞則可選擇原味或辣味，也可換成烤雞。

三商i美食卡會員則可享專屬加碼優惠，4月2日至4月13日只需1點即可於三商i美食卡APP領取買1送4券，可享買小披薩送4塊炸雞特價285元好康，優惠券使用期間至4月15日前。

▲▼漢堡王最新迎夏優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新迎夏優惠券一次看。※點圖放大

漢堡王即日起至6月30日則祭出全新「迎夏優惠券」，一共6大系列共68種優惠組合，其中4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份薯條、3入黃金QQ球及中杯飲料等品項皆可享買1送1。

超殺銅板優惠「1+1自由配$69」則推雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條8入、勁濃起士薯開放任選1品項，搭配小杯飲料、黃金QQ球、小杯玉米濃湯、小薯擇1，一共28種組合。

除外還有10款2堡超值組99元起、5款銅板點心組最低79元起、12款單人滿足餐99元起以及8款雙人激省餐199元起，整張券累積可省3155元。機場店、兒童樂園店、科技廠店等門市則不適用以上優惠。

▲▼漢堡王三層火烤牛肉堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王10元漢堡活動宣布加碼延長。

4月30日前「漢堡王10元漢堡」活動也宣布加碼延長，期間只要購買雙層火烤牛肉堡或三層火烤牛肉堡，加10元就能多吃同品項漢堡1顆，換算下來，雙層火烤牛肉堡2顆只要119元，三層火烤牛肉堡2顆則特價149元，各門市售完為止，提醒優惠不適用於兒童樂園、機場及科技廠等店。

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