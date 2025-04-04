柯建銘昔估川普關稅只10％　狂言藍白將大失所望「怎沒用最強手段」

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘日前受訪時透露，自己有進去國安會議，關於美國對台增加關稅，他預估10%左右而已，柯建銘還烙下狠話，藍白屆時將大失所望，美國怎麼沒有用最強烈的手段對付台灣？不料，川普昨（3日）公布的關稅卻高達32%，網友們不禁留言開酸，「要不要跟大家認錯政治判斷有問題？」、「有考慮罷免川普嗎？」等語。

柯建銘臉書留下1日受訪時的逐字稿，內文寫到，記者詢問他，可以讓經濟部長郭智輝回應對等關稅嗎？柯建銘則表示，這是國安問題，黨團總召和總統一樣都是負責國安議題。

記者則進一步追問，所以總召個人可以代表政府來回答議題嗎？柯建銘接著透露，開國安會議的時候，自己有進去。他認為，一直以來藍白、媒體以及學者專家，一直在疑美論，多久了？從蔡英文時代就有了。

柯建銘強調，疑美論者一直在附和中國的利益，這樣還不夠清楚嗎？不管蔡總統，乃至於今天的賴總統，國安會議開了多少次，股市這樣搞，大家人心惶惶，所有有錢人資金都飛出台灣，這藍白賣國的行為。

柯建銘當時還指出，繼續這樣搞的話，台灣會被掏空，「賴總統不是有一兆的國安基金嗎？還有所有應變措施都有公布了嗎？最壞會怎樣都有一些配套，難道你們沒有看嗎？」。

此外，柯建銘表示，川普是想要讓美國偉大，川普當然懂得關稅最後多少，才是一個平衡點，太高的關稅會引起美國本土的通貨膨脹，所以，川普會打貨幣戰爭，把美金貶值。

柯建銘接著質疑，藍白賣國能夠造成什麼好處？就算拿得到，但是吃得下去嗎？大家等著看接下來的關稅新聞，絕對不是大家想像的，他預估10%左右而已。

最後，柯建銘還烙下狠話，假如台積電的股票不能買的話，那沒有股票可以買了，所以大家要發財，就趕快逢低去承接，等川普公布關稅，藍白將大所失望地說，川普怎麼沒有用最強烈的手段來對付台灣？

不過，川普昨日公布的對等關稅政策，卻是柯建銘預估的3倍之多，不只一舉來到32%，也比日本或韓國都高，對此，網友們也湧入柯建銘的貼文下開酸，「有考慮罷免川普嗎？」、「要不要跟大家認錯政治判斷有問題？」、「跟總統一樣大的棒棒總召」。