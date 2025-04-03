京站女王節「姐Fun！飛航開啟」全館8折起　全館滿4千送4百

▲京站時尚廣場4/3～5/11女王節以「姐Fun！飛航開啟」為主題。

圖、文／京站提供

台灣趨勢大調查顯示，高達77%女性在職場與家庭間承受巨大壓力。如同多重身份的變形金剛，職場菁英、家庭管理員——層層角色疊加，猶如一場永不停歇的馬拉松。今年，京站時尚廣場4/3～5/11女王節以「姐Fun！飛航開啟」為主題，邀請所有女王開啟飛航模式，徹底釋放壓力，找回久違的雀躍與自由。

Q卡友獨享 最高回饋600元

京站女王節特別為Q卡友準備最高可達600元的回饋優惠！4/3-4/6期間，刷指定信用卡滿4000元送200元，再加上全館當日累積消費滿4000元再送400元（200元商品贈券+卡友加碼200元Qonline贈券），總計600元優惠等你拿！

4/3至5/11，有別以往全館消費滿4000元送200元，本次直接當日全館消費滿4,000元，即送200元商品贈券（累贈）加200元Qonline贈券（每人每卡限1次）；化妝品/內衣/香氛當日累積消費2000元，立即送200元商品贈券（100元全館使用、100元化妝品/內衣/香氛專用）。

▲首四日限定 Care Bears超夯來襲。



萌翻天！首四日限定 Care Bears超夯來襲

4/3~4/6，Q卡友憑本人行動Q卡及台北店當日單筆滿2499元（含）以上之京站發票，即可兌換藝術家Elena Kucharik設計，擁有自己的角色名字和專屬個性的超人氣Care Bears 1份！每人每卡每日限兌換1份，每日限量300份，兌完為止。

每日限定好禮：

4/3：彩虹熊毛絨手帳本(共2款)

4/4：彩虹熊刺繡手腕包(共4款)

4/5：彩虹熊立體絨毛零錢包(共5款)

4/6：彩虹熊帆布斜挎包(共4款)

▲週週回門禮，APP自助兌換超便利。

週週回門禮，APP自助兌換超便利：不只首四日有超萌好禮，京站再推出「週週回門禮」活動，讓女王們每週都有實用好禮可拿！使用APP自行兌換票券，憑本人行動Q卡及台北店當日單筆滿1499元（含）以上之京站發票，即可兌換

第一波（4/7起）：Tiara Tiara Goods & Qsquare 聯名款帆布托特包

第二波（4/14起）：簡約不鏽鋼隨行杯

第三波（4/21起）：輕便摺疊椅

化妝品/內衣/香氛加碼贈，在4/3起，憑本人行動Q卡及台北店當日單櫃累積滿8000元以上就可以兌換木蓋摺疊收納箱1個。

▲「姐FUN！飛航開啟」！女王節卡友抽獎。

「姐FUN！飛航開啟」！女王節卡友抽獎 價值百萬大獎等你拿

本次女王節卡友抽獎活動將由AI空姐帶你飛！今年抽獎以「姐FUN！飛航開啟」為主題延伸，象徵開啟專屬飛航模式，帶領顧客體驗從壓力中釋放的極致愉悅感，感受最放鬆的姐FUN解放時刻，體驗愉悅到飛的頂級享受。4/3-5/11， Q卡友持本人Q卡全館消費累計滿2000元即獲抽獎機會1次（可累贈）。

百萬豪華獎項包含：

1. 加拿大頂級列車直接飛！福泰旅遊的加拿大奢華頂級列車【洛磯山之光】經典班夫8日之旅（銀葉級）被美國雜誌投票為世界上必去旅行之一，2人/組，共抽1組，價值400000元/組

2. 探索豪華級美景任意飛！長榮航空的亞洲不限航點雙人來回經濟艙機票，機票在手，說走就走！2人/組，共5組，最高價值120000元/組

3. 坐上尊爵太空艙享受飛！FUJI AI智能摩術椅FG-8140，像乘坐雲朵般的專屬時刻

共抽2名，價值99900元/台

4. 乘著風愛上騎乘輕鬆飛！宏佳騰的CO-IN美型機車，讓機車帶你擁抱自由，共抽2名，價值79900元/台

5. 貴婦級肌膚體驗舒服飛！奢華護膚SPA體驗券，從臉部保養到全身抒壓，共抽30名，價值8000元/名

4/3-4/6首四日限定線上線下超殺優惠

4/3～4/6首4日買最划算！線上Qonline同享線下館內商品，線上線下滿4,000元送400元（200元商品贈券+卡友加碼200元Qonline贈券）。綁定Q卡，單筆消費滿2000元即可參加「姐FUN！飛航開啟」抽獎活動。

▲1F MAC，零暗沉噴霧買一送一組，原價2600元，特價1300元。

▲B1 Q小路 ORIGINS，超補水靈芝水400組，原價4800元，特價2500元。

▲B1 Q小路 benefit，超級仿真眉毛組，原價3660元，特價1960元。

▲B1 ORiental Traffic，經典釦飾針織樂福穆勒鞋，原價4680元，特價990元（2.1折）。

▲2F ALDO SHIRLY Y 尖頭設計鞋，原價4290元，特價1990元（4.7折）。



近期，各式可愛IP已成為百貨圈不可忽視的強大吸引力，作為緊貼台北西區流行脈動的京站，本次女王節也為Z世代的顧客們帶來最齊全的日系品牌及快閃櫃位。

▲京站匯集了多家深受年輕族群喜愛的日系品牌。

日系潮流品牌全面優惠

京站匯集了多家深受年輕族群喜愛的日系品牌，4/3-4/23女王節期間推出多重折扣：

Niko and…推出早春商品7折起、RAGEBLUE則推全品項8.8折，單筆滿3千元現抵400元！Porter推出京站獨家優惠，單筆滿6500元送玻璃透影對杯組。

4/3～5/11快閃櫃位驚喜，帶回你心儀的小夥伴

除了日系品牌，京站推出近期爆紅備受喜愛的療癒系快閃櫃位，為忙碌的都市生活帶來一絲溫暖與舒適：

1F大門口，Daniel's Friends： Jellycat & Care Bears &線條小狗聯合快閃，讓顧客在京站就能將心儀的毛絨小夥伴帶回家，還有滿額現折優惠，從經典的Jellycat柔軟毛絨玩具，到給予療癒力量的Care Bears彩虹熊，再到簡約風格的線條小狗，都能在Daniel's Friends找到。

1F大門口，京站獨家快閃以其天然成分與獨特調香理念聞名的EASE品牌推出全品項買三送一/買五送二的超值優惠，DIY香水調香課程更從原價1080元特價至999元，讓顧客在創造專屬香氣的同時也能享受優惠價格。

▲韓國設計師包包品牌Diff。

1F Y3連通口，韓國設計師包包品牌Diff以環保再生面料打造的時尚單品，展現韓流時尚與環保理念的完美結合。Diff不僅關注設計美學，更致力於可持續時尚的推廣，每一款包包都體現了品牌對環境保護的堅持與創新。消費滿3000元即贈SW19試管香（每日限量前三名），每週五、六、日不限金額消費還送韓國鑰匙圈（送完為止），以及Diff 限定聯名韓國香氛品牌SW19，限定組合價2600元，成為兼具視覺與嗅覺享受的完美組合。

京站時尚廣場：https://www.qsquare.com.tw/m/event-list.php?utm_source=ettodaypr&utm_medium=ads&utm_campaign=202504

▲京站獨家，MN FORMULA浪漫與靈感組合，海之花 空間噴霧50ml+生命之樂 擴香200ml+清醒之夢 香氛包，原價 4,630元、特價 3,999元，限量30組，4/3~5/11限定販售。